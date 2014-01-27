جریمه 50 میلیونی برای کشتن پلنگ

فارس: عبدال دیانتی‌نسب در خصوص آخرین وضعیت پرونده پلنگ کشته شده اطراف این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر تحقیقات محلی در خصوص پیدا کردن شخص یا اشخاصی که اقدام به کشتن و سوزاندن این قلاده پلنگ کرده‌اند ادامه داد.

وی افزود: جریمه کشتن یک قلاده پلنگ حدود 50 میلیون ریال بوده که در صورت شناسایی مجرم علیه وی اعمال می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست گچساران تصریح کرد: علاوه بر جریمه نقدی از بین بردن پلنگ، پرونده فرد خاطی نیز به دادسرا رفته و از سوی قوه قضائیه برای مجرم حکم صادر می‌شود.

دیانتی‌نسب یادآور شد: در حال حاضر تعداد دقیق پلنگ‌های شناسایی شده در مناطق حفاظت شده گچساران مشخص نیست اما در حدود هفت الی هشت پلنگ آمارگیری شده است.

وی حفظ محیط زیست به ویژه گونه‌های نادر و کم‌جمعیت جانوری را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: از بین بردن گونه‌های گیاهی به ویژه جانوری آن هم گونه‌های نادر و کمیاب از جمله پلنگ خیانت به محیط زیست و نسل‌های بعدی خواهد بود.

گفتنی است، طی روزهای اخیر لاشه سوخته یک پلنگ در منطقه حفاظت شده کوه دیل کشف شده که تحقیقات در خصوص شناسایی عامل یا عاملان این اقدام ناشایست ادامه دارد.