زن مسلمان سخنگوی وزارت خارجه آلمان شد

تسنیم: وزارت خارجه آلمان "سوسن شبلی" 35 ساله را به عنوان سخنگوی جدید خود معرفی کرد.

این زن مسلمان ساکن برلین هرگز مذهب خود را مخفی نکرده و در این باره اظهار داشته است که من دعا می کنم، روزه می گیرم،گوشت خوک نمی خورم و هیچ نوع مشروبات الکلی را نمی نوشم.

وی در یک خانواده فلسطینی‌تبار به دنیا آمده است که در سال 1970 از یک اردوگاه پناهندگان در لبنان به برلین مهارجت کرده و در این کشور حق اقامت و شهروندی گرفتند. پدر وی تحصیلات رسمی نداشت و آن‌ها در خانه تنها به زبان عربی سخن می گفتند، البته خانواده وی برای تحصیلات ارزش زیادی قائل بودند.

شبلی در سال 1993 گذرنامه آلمانی دریافت کرد. وی فرزند یازدهم این خانواده است که سیزده فرزند دارند و اکثر خواهر و برادرهای وی در لبنان متولد شده‌اند. بزرگترین برادر وی امروزه به عنوان عالم دینی در سوئد زندگی می‌کند.

وی پیش از این مشاور مجلس سنای برلین در امور فرهنگی بود.

به این ترتیب برای اولین بار یک شهروند با پیشینه مهاجرتی و مسلمان به سمت سخنگوی وزارت خارجه آلمان انتخاب شد.

شبلی که در زمینه سیاست خارجی تخصص دارد، طی دوران تحصیل خود در دانشگاه فرایه برلین به طور خاص در زمینه مناسبات بین المللی و سیاست خاورمیانه مطالعه و تحقیق کرده و در اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقات سیاست خارجی فراوانی مشغول به کار بود.

طبق گزارش‌های ارسالی وی ابراز داشته است که رویای او این است که هر کس در این کشور بر اساس توانایی های خود و نه اصل و نسبش مورد ارزیابی قرار گیرد.