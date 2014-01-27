تحریم و تلفات پرشمار بیماران دیالیزی

روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران کلیوی: داریوش آرمان در عین حال تاکید کرد که با یک برنامه ریزی درست و کارشناسی و ارایه آموزش های دایمی به مردم می توان از سونامی بیماران کلیوی در آینده جلوگیری کرد.

وی گفت: آمارهای موجود در 168شعبه و نمایندگی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور نشان می دهد که اکنون حدود 70 هزار بیمار دیالیزی و پیوند کلیه تحت پوشش این انجمن قرار دارند و از تسهیلات مختلف انجمن استفاده می کنند.

آرمان گفت: این در حالیست که اگر مردم به سلامت کلیه های خود توجه نکنند در آینده شاهد تعداد بیشتری بیمار دیالیزی و پیوند کلیه در کشور خواهیم بود.

دبیر هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور افزود: بر اساس استانداردهای جهانی، هر سال بین 15تا 17درصد به تعداد بیماران دچار نارسایی حاد کلیه در کشورهای مختلف دنیا اضافه می شود؛ البته در خوشبینانه ترین شرایط و با توجه به وجود حدود 10میلیون ایرانی مبتلا به دیابت و میلیون ها هموطن مبتلا به فشارخون نباید دور از تصور دانست که کشور درآینده نه چندان دور با حجم قابل توجه بیماران جدید مبتلا به نارسایی حاد کلیوی و دیالیزی روبرو شود.

عمر بالای دستگاه ها و کیفیت پایین دیالیز

وی کمبود بخش ها و دستگاه های دیالیز را یکی از مهمترین مشکلات انبوه بیماران دیالیزی عنوان کرد و گفت: اکنون برخی دستگاه های دیالیز در مراکز درمانی کشور قدمتی حدود 20 تا 25 سال دارند؛ حال آنکه عمر مفید با کیفیت ترین این دستگاه ها حدود پنج تا هفت سال است.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی افزود: تاسف بارتر اینکه برخی دستگاه های دیالیز، در بعضی مراکز درمانی به دلیل حجم بالای بیماران دیالیزی و کمبود جدی بخش و دستگاه دیالیز، چند شیفت پنج ساعته کار می کنند و این رویه بی تردید کیفیت دیالیز را به شدت پایین می آورد. ضمن اینکه برخی بیماران نیز به خاطر همین مشکلات و کمبودها به جای سه نوبت دیالیز در هفته دو نوبت دیالیز می شوند.

سه هزار دستگاه دیالیز مورد نیاز است

آرمان افزود: بررسی های کارشناسان انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی حاکی از این مطلب است که بیماران کلیوی در زمان حاضر حداقل به واردات یکهزار دستگاه دیالیز در کوتاه ترین زمان ممکن نیاز دارند؛ ضمن اینکه برای بازسازی، نوسازی، راه اندازی و تجهیز بخش های جدید، دو هزار دستگاه دیالیز پیشرفته نیز مورد نیاز است.

آرمان با بیان اینکه توسعه بخش های دیالیز باید در دستور کار فوری دولت و وزارت بهداشت قرار گیرد، ابراز امیدواری کرد که کشور با توجه به تعداد قابل توجه بیمارانی که در آینده به بیماران دیالیزی کشور اضافه می شوند، شاهد مشکلات مضاعف برای این موضوع بسیار حیاتی نباشد.

وی گفت: برای آینده نه چندان دور که ناگزیر در انتظار کشور است باید از امروز برنامه ریزی کرد؛ همچنین کم کاری های دست اندرکاران دولت گذشته در این بخش را نیز باید به طور جدی و اورژانسی سامان بخشید.

تحریم و تلفات پرشمار بیماران دیالیزی

وی به تحریم ها و اثرات آن بر سلامتی مردم نیز اشاره کرد و گفت: به علت تحریم های دارویی، مواد اولیه دارویی و کمبود شدید داروهای حیاتی بیماران صعب العلاج به خصوص بیماران دیالیزی و پیوند کلیه نیز که از سال گذشته شدت گرفت، متاسفانه شاهد آمار قابل توجه مرگ و میر بیماران دیالیزی و پس زدن کلیه تعداد قابل توجهی از بیماران پیوند کلیه بودیم.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی همچنین افزود : خوشبختانه بارقه های امید بیماران کلیوی با انتصاب دکتر قاضی زاده هاشمی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تغییرات جدی در سازمان غذا و دارو و بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت پدیدار شده است.

آرمان خاطرنشان کرد: بیماران کلیوی از بیمه های پایه و شورای عالی بیمه این انتظار را دارند که فرانشیز برخی اقلام دارویی این بیماران نیز رایگان شود تا دغدغه های بیماران و خانواده آنها اندکی کاهش یابد.

سالمندی و بیماری های کلیه

وی به شعار امسال فدراسیون جهانی کلیه برای روز جهانی کلیه - 22 اسفند - اشاره کرد که امسال تحت عنوان سالمندی و پیشگیری از بیماری های کلیوی تعیین شده است.

آرمان گفت : فدراسیون جهانی کلیه با این شعار، اهمیت افزایش سن و امکان ابتلا به بیماری های کلیه را تاکید کرده است.

وی ادامه داد: هر چند در ایران روزهای 23 تا 30 آبان ماه به عنوان هفته حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده، اما انجمن حمایت از بیماران کلیوی با همکاری دستگاه ها و انجمن های ذیربط برای روز جهانی کلیه هم برنامه های مهمی برای آگاهی بخشی به اقشار مختلف کشور به ویژه سالمندان را در دستور کار دارد.