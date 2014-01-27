واکنش معاون قالیباف به پیشنهاد ترک تهران

مجله مهر: «سید محمدهادی ایازی» که یکشنبه شب در برنامه «کافه سوال» با موضوع آلودگی هوای تهران شرکت کرده بود، در واکنش به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای مهاجرت از تهران گفت: «مساله آلودگی هوا در همین تهران قابل حل است و فقط نیاز به یک عزم عمومی جدی است. اخیراً صحبت هایی در مورد انتقال پایتخت و یا مهاجرت از تهران برای حل آلودگی هوا مطرح شده است که این موضوع در واقعیت امکان پذیر نیست. اگر مردم اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند و مجلس و دولت هم نقش درستی در این زمینه ایفا کنند، مساله آلودگی هوا در تهران قابل حل است.»

ایازی در این برنامه، درباره نقش شهروندان درباره کاهش آلودگی هوا هم گفت:« مردم برای دغدغه هایی چون رسیدن به وزنی ایده آل، مساله دیابت و... خودشان دور هم جمع می شوند و انجمن هایی را زیر نظر شهرداری تشکیل داده اند و در سراهای محله فعالیت می کنند. فکر می کنم مساله آلودگی هوا هم باید به عنوان یک دغدغه عمومی تبدیل شود که البته الان این اتفاق تا حدودی افتاده است اما هنوز زمینه مشارکت مردم فراهم نشده است، مردم در این مسیر باید به راهکارهای ارائه شده توجه و به آن کمک کنند.

معاون شهردار تهران، با اشاره به خلاء های قانونی برای مبارزه با آلودگی هوا، از قوای سه گانه در ایران هم خواست تا به این موضوع به صورت جدی وارد شوند: «برای حل مشکل آلودگی هوای تهران باید هر سه قوه پای کار بیایند تا این مشکل حل شود. قوه مقننه می تواند در این مورد قانون گذاری کند و دستگاه های مختلف را موظف به اجرای این قوانین کند. ما امروز خلاء قانونی داریم، زیرساخت های دولتی هم فراهم نشده و .... اما نکته مهم نقش مردم است. مردم باید بدانند که اگر به این موضوع نپردازند، آلودگی هوا به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد.»

کافه سوال برنامه گفت و گو محوری است که 3 روز اول هرهفته ساعت 19 از شبکه دو سیما پخش می شود. تهیه این برنامه که در فصل سوم خود به موضوع آلودگی هوای تهران می پردازد، به عهده سهیل سلیمانی است و مژده لواسانی اجرای آن را برعهده دارد.