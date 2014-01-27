تسنیم: مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: آموزش و پرورش شهر تهران ماجرای توزیع قرآن چاپ عربستان را تکذیب می‌کند.

وی افزود: چنین قرآنی وجود ندارد و افرادی که ادعا می‌کنند این قرآن را به ما نشان دهند.

این تکذیبیه در حالی صورت می‌گیرد که آقای ثقفی دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، چگونگی، مکان و زمان توزیع این قرآن‌ها را توضیح داده و حتی اعلام کرده بود که این قرآن‌ها از چندین سال پیش در این مدرسه موجود بوده است.

مسعود ثقفی در خصوص توزیع قرآن‌های چاپ عربستان در مسابقات قرآنی فرهنگیان گفته بود: روز پنج شنبه مسابقه قرآن فرهنگیان در یکی از مدارس شهر تهران برگزار شد و در این برنامه مدیر مدرسه تصمیم گرفت تا برندگان مسابقه قرآن‌هایی را هدیه دهد.

وی افزود: مدیر مدرسه تصمیم گرفت تا تعدادی از قرآن‌هایی که در مدرسه وجود داشت و قبلا به عنوان هدیه به مدرسه اهدا شده بود را به برندگان مسابقه اهدا کند البته این قرآن از چندین سال گذشته در مدرسه موجود بوده است و در هنگام توزیع متوجه شدیم که این قرآن‌ها برای عربستان است که به زبان فارسی ترجمه شده است.