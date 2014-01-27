ایسنا: این کمیته‌ همچنین تصمیم گرفت جام چلنج کاپ سال 2014 که در مالدیو برگزار می‌شود آخرین دوره‌ی این رقابت‌ها باشد و دیگر این رقابت‌ها برگزار نخواهد شد.

همچنین تصمیم گرفته شد که رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا ادغام شود و فرمت مسابقات به این ترتیب خواهد بود که کشورهای شرکت‌کننده به 8 گروه مقدماتی تقسیم خواهند شد که سرگروههای 8 گروه و 4 تیم دوم برتر به دور نهایی انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا راه خواهند یافت. سرنوشت سایر تیم‌ها برای حضور در جام ملت‌های آسیا به این ترتیب مشخص می‌شود که تیم‌های باقی مانده باید در شش گروه 4 تیمی بر سر کسب 12 سهمیه باقی مانده جام ملت‌ها رقابت کنند.

به این ترتیب رقابت‌های انتخابی جام جهانی که در حال حاضر با 10 تیم برگزار می‌شود از دوره بعدی با حضور 12 تیم برگزار می‌شود.شیخ سلمان رئیس AFC درباره‌ی تغییر شکل برگزاری رقابت‌ها در قاره‌ی آسیا گفت: مسابقات فوتبال مهمترین محصول AFC محسوب می‌شود و من خوشحالم که این رقابت در شرایط خوبی برگزار خواهد شد. مطمئنم که این تغییر و تحولات به سود قاره آسیا می‌شود و فوتبال این قاره از آن سود خواهد برد.

برگزاری رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا در کوران آماده‌سازی تیم‌های آسیایی راه یافته به جام جهانی در ماه‌های اخیر بارها با اعتراض کارلوس کروش مواجه شد که به نظر می‌رسد این تغییر در برگزاری رقابت‌ها به نوعی پاسخ به توصیه‌های سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران باشد.