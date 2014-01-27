دو روزی که شاه را تسلیم مردم کرد

مجله مهر: 7بهمن 57 بود، ساعت 7 صبح. میلیون ها ایرانی همزمان در سرتاسر کشور به خیابان ها ریختند و در حالی که همه یک عکس را به دست گرفته بودند، شعار مرگ بر تو... دادند. شعاری که شاه را خطاب گرفته بود و از بختیار نخست وزیرش می خواستند تا امام خمینی(ره) سریعتر به ایران برگردد. راهپیمایان تهرانی ساعت 8 به میدان فردوسی رسیدند و آن طور که روزنامه کیهان نوشت عده ای از آنها، از مجسمه فردوسی بالا رفتند و عکس های امام(ره) را روی آن چسباندند. ایران یکپارچه شعار « برنامه خمینی برچیدن یزید است، کابینه بختیار یک حیله جدید است» و «بند و بست سیاسی، با قانون اساسی» شده بود.

ظهر به دستور روحانیون مردم در خیابان نشستند و موذن ها شروع به گفتن اذان کردند و بعد از آن قطعنامه راهپیمایی خوانده شد. ساعت 2بعداز ظهر پایان این راهپیمایی مسالمت آمیز بود و روز بعد، یعنی 8بهمن ماه روحانیون در اعتراض به بسته شدن فرودگاه‌ها‌ تحصن کردند. در این روز حدود ۴۰نفر از روحانیون مبارز تهران، مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگان روحانیت مبارز شهرستان‌ها با تحصن در مسجد دانشگاه تهران به بسته شدن فرودگاه و جلوگیری از بازگشت امام خمینی(ره) اعتراض کردند. چند روز بعد، جمعیت این متحصنین 10 برابر شد و حکومت نتوانست صدای 400 روحانی معترض را ناشنیده بگیرد. خیابان های تهران اگرچه حکومت نظامی بود اما مردم در ساعت هایی پیش از منع عبور و مرور برای متحصنین خوراک، پوشاک و لوازم ضروری می بردند. تحصن 4روز به طول انجامید و در نهایت دولت بختیار مجبور به باز کردن فرودگاه ها شد.

در بیانیه این گروه متحصنین آمده بود: «حکومت غیرقانونی و غاصب شاپور بختیار در بی‌شرمی و اهانت به حیثیت ملت ایران روی پیشینیان نوکرصفت خود را سفید کرد، در روز جمعه ۶ بهمن در تهران و تبریز و رشت و گرگان و آبادان و سنندج و بعضی شهرستان‌های دیگر دست به کشتارهای فجیع و وحشیانه زد و با بستن فرودگاه‌های کشور بر روی رهبر محبوب ملت آیت‌الله العظمی امام خمینی دام‌ظله احساسات پاک مردم شرافتمند ایران را که با قلبی لبریز از عشق دیدگانی پر از اشک شوق در انتظار مقدم فرخنده رهبر عظیم‌الشأن خود بود سخت جریحه‌دار ساخت و خشم سهمگین ملت ایران که ریشه او و اربابانش را خواهد سوخت، بیش از پیش برانگیخت. اینجانبان به عنوان اعتراض به اعمال ضدانسانی دولت غیرقانونی بختیار از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۸ بهمن ماه جاری تا بازگشت حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی دام‌ظله به وطن به آغوش پر از مهر ملت در مسجد دانشگاه تهران تحصن اختیار می‌کنیم و از این محل مقدس در کنار برادران دانشجوی خود ندای حق‌طلبانه خود را به گوش جهانیان خواهیم رساند.»