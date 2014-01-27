سبدکالا آماده است

تسنیم: عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه اقلام برنج و روغن سبد کالای دولت برای 14.5 میلیون نفر جامعه هدف توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین شده و آماده توزیع است، اظهار داشت: میزان 145 هزار تن برنج و 22 هزار و 500 تن روغن برای این تعداد افراد جامعه هدف تأمین شده که برنج آن از نوع 1121 هندی است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: به‌منظور تأمین روغن سبد کالا، توافقنامه‌ای بین این شرکت و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی بخش خصوصی منعقد شد تا از محل موجودی روغن در اختیار کارخانجات، روغن مورد نیاز سبد کالا تأمین شود.

قبادی تشریح کرد: مقدار برنج درنظر گرفته شده برای هر سبد 10 کیلوگرم و مقدار روغن 2 قوطی 810 گرمی خواهد بود.

وی محل توزیع سبدهای کالایی را تعاونی‌های اسکاد، فرهنگیان، اتکا، امکان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، سپه، شهروند و بسیجیان اعلام کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص زمان توزیع سبد کالا توضیح داد: با آماده شدن سامانه اطلاع از وضعیت دریافت سبد کالا و راه‌اندازی زیرساخت الکترونیکی مورد نیاز، توزیع سبد کالا در سراسر کشور آغاز می‌شود.