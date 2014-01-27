جزییات فروش بلیت جشنواره موسیقی فجر

ایسنا: بلیتهای این دوره از جشنواره به صورت گیشهای و اینترنتی قابل فروش است.
بر این اساس از چهارشنبه - 9 بهمنماه - نیز همزمان با فروش اینترنتی، بیلتهای جشنواره از طریق گیشههای ققنوس، پاز، پرشیا، دارینوش، نگین و کافه کهن، شهر کتاب کرج و شهر کتاب البرز به فروش میرسد.
محمدحسین توتونچیان، مدیر سایت ایران کنسرت درباره نحوه خرید بلیتها به صورت اینترنتی گفت: برای اولینبار برای خرید نیاز به عضویت در سایت و داشتن اسم کاربری و رمز عبور نیست. بر این اساس تصویری از جدول اجراها است و هر علاقمند با کلیک بر روی یکی از خانههای جدول میتواند به قسمت مربوط به اطلاعات و فروش بلیت همان اجرا وارد و بلیت مورد نظر خود را خریداری کند.
وی ادامه داد: کسانی که دسترسی به پرینتر ندارند، میتوانند در اسرع وقت بلیت خود را خریداری و با دریافت کد بلیت که از طریق ایران کنسرت برایشان پیامک میشود، در هر زمان با وارد کردن این کد در سایت ایران کنسرت اقدام به پرینت بلیت کنند.
بیستونهمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی در تهران برگزار میشود.
نظر شما