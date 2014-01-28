بانی فیلم:«نقش نگار» البته یکی از آثار بحث برانگیز هیات انتخاب بود. فیلمی که در نوبت اول، نتوانست حتی یک رای مثبت هیات بازبینی را به دست آورد اما د رجمع‌بندی نهایی ظاهرا ۵ رای مثبت داشته. در نهایت «نقش نگار» به همراه «شیار ۱۴۳» در بخش رزو قرار گرفتند که فیلم نرگس آبیار توانست وارد بخش مسابقه شود.

در جدول اعلام شده از سوی دفتر جشنواره جای دو فیلم خالی بود و به جای آن جمله «بعدا اعلام می‌شود» درج شده بود. یکی از این جای خالی‌ها قطعا متعلق به «معراجی‌ها» است. اما خانه دوم ظاهرا به فیلم علی عطشانی تعلق گرفته است. روز گذشته شنیدیم در کاتالوگ جشنواره سی و دوم نام، عکس و مشخصات فیلم «نقش نگار» درج شده است. این موضوع البته هنوز رسانه‌ای نشده است.

اینکه «نقش نگار» در کدام بخش جشنواره به نمایش درمی‌آید هنوز مشخص نشده اما شنیده‌ها حکایت از حضور این فیلم در بخش سودای سیمرغ دارد. «نقش نگار» درباره پسری به نام فرزاد است که بدون هماهنگی پدرش قصد ازدواج با نگار را دارد. رضایت موقت پدر همه چیز را برای مراسم خواستگاری مهیا می‌کند اما گذشته نگار همه شرایط را دچار تغییر می‌کند. بهرام رادان، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، شیوا خسرومهر، الهه حصاری و رضا ناجی در این فیلم در کنار ناصر ملک‌مطیعی بازی می‌کنند. این فیلم با سرمایه‌گذاری بابک زنجانی ساخته و فیلمنامه نیز توسط مهران کاشانی به نگارش درآمده است.