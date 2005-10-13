مسابقات كاراته جام رمضان در سيستم هاي كاتا و كوميته برگزار مي شود

فريدون شريف جواهري رييس هيات كاراته استان خراسان با اعلام اين خبر به خبرنگار" مهر" گفت : اين رقابت ها در رده بانوان تنها در سيستم كاتا و زير نظر گلپرور نايب رييس هيات كاراته استان خراسان برگزار مي گردد ضمن اينكه در رده هاي اميد و بزرگسالان آقايان نيز مسابقات در سيستم كوميته دنبال خواهد شد .
مسابقات كاراته جام رمضان در سيستم هاي كاتا و كوميته در مشهد و شهرستان هاي خراسان برگزار مي شود .
فريدون شريف جواهري رييس هيات كاراته استان خراسان با اعلام اين خبر به خبرنگار" مهر" گفت : اين رقابت ها در رده بانوان تنها در سيستم كاتا و زير نظر گلپرور نايب رييس هيات كاراته استان خراسان برگزار مي گردد ضمن اينكه در رده هاي اميد و بزرگسالان آقايان نيز مسابقات در سيستم كوميته دنبال خواهد شد .
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