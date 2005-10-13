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۲۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۸

مسابقات كاراته جام رمضان در سيستم هاي كاتا و كوميته برگزار مي شود

مسابقات كاراته جام رمضان در سيستم هاي كاتا و كوميته در مشهد و شهرستان هاي خراسان برگزار مي شود .

فريدون شريف جواهري رييس هيات كاراته استان خراسان با اعلام اين خبر به خبرنگار" مهر" گفت : اين رقابت ها در رده بانوان تنها در سيستم كاتا و زير نظر گلپرور نايب رييس هيات كاراته استان خراسان برگزار مي گردد ضمن اينكه در رده هاي اميد و بزرگسالان آقايان نيز مسابقات در سيستم كوميته دنبال خواهد شد .

 وي از برگزاري كلاس هاي داوري شيت كاتا در ماه رمضان خبر داد و گفت : برگزاري اين كلاس ها را بر عهده داريم تا داوران را با قوانين اين سبك آشنا نماييم ضمن اينكه پس از ماه مبارك رمضان، اساتيد از افراد حاضر در كلاس امتحان ارتقاي سطح به عمل خواهند آورد .

 جواهري برگزاري مسابقات كاراته جام رمضان در شهرستان هاي خراسان را جالب توجه خواند و افزود : برخي از شهرستان ها تيم هاي خود را به مشهد اعزام كردند اما در شهرستان هايي نظير سبزوار اين رقابتها به صورت مستقل در حال پيگيري است .

 

کد مطلب 240656

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