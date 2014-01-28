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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸

توقف فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر

معاون ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر از هفته آینده متوقف خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران: "هدایت عباسپور" معاون ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر درباره فرآیند تعویض سوخت این نیروگاه گفت: فرآیند تعویض سوخت به صورت سالانه در همه نیروگاه‌های اتمی انجام می‌شود لذا براساس محاسبات پیش‌بینی شده سوخت می‌بایست بعد از 7000 ساعت یا 300 روز کارکرد فرآیند تعویض سوخت صورت گیرد.

وی افزود: در این فرآیند یک سوم سوخت از قلب راکتور خارج و در استخر سوخت نگه‌داری و یک سوم سوخت نو جایگزین آن می‌شود.

عباسپور تصریح کرد: این فرآیند در هر سال حدود 80 روز زمان می‌برد و در این مدت زمانی فعالیت نیروگاه متوقف شده و تجهیزات اصلی آن مورد بازبینی و بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 2406560

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