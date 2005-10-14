با قرعه سختي مواجه شده ايم

اميرتوكليان سرمربي تيم كشتي راه آهن خراسان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: حضور تيمهاي قوي چون پاس و پيام ارتباطات ساري درگروه راه آهن رقابتهاي اين گروه را بسيارحساس و سخت خواهد كرد.

وي درادامه روند تمرينات تيم خود را مثبت ارزيابي كرد وگفت: نفرات خوبي را جذب تيم كرده ايم و تمرينات را نيز بطورمستمر انجام خواهيم داد و با توجه به تغيير زمان رقابتها از 28 مهربه 5 آبان فرصت بيشتري براي هماهنگي تيم خواهيم داشت.

توكليان با بيان اينكه تيمهاي كارگران ( شهيد معتمدي ) وهمرگان نورمازندران نيز درگروه B مسابقات ليگ كشتي هم گروه تيم راه آهن مي باشند، گفت: خوشبختانه اولين ديدار تيم راه آهن خراسان درتاريخ 5 آبان مقابل پاس درمشهد خواهد بود كه مي تواند شروع خوبي براي تيم راه آهن محسوب شود.

شايان ذكراست: درقرعه كشي مسابقات ليگ كشتي كشورتيم راه آهن خراسان درگروه B رقابتها ودركنارتيمهاي پاس، پيام ارتباطات سازي، كارگران ( شهيد معتمدي ) ومهرگان ونورمازندران قراردارد.