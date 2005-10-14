با قرعه سختي مواجه شده ايم

اميرتوكليان سرمربي تيم كشتي راه آهن خراسان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: حضور تيمهاي قوي چون پاس و پيام ارتباطات ساري درگروه راه آهن رقابتهاي اين گروه را بسيارحساس و سخت خواهد كرد.
وي درادامه روند تمرينات تيم خود را مثبت ارزيابي كرد وگفت: نفرات خوبي را جذب تيم كرده ايم و تمرينات را نيز بطورمستمر انجام خواهيم داد و با توجه به تغيير زمان رقابتها از 28 مهربه 5 آبان فرصت بيشتري براي هماهنگي تيم خواهيم داشت.
توكليان با بيان اينكه تيمهاي كارگران ( شهيد معتمدي ) وهمرگان نورمازندران نيز درگروه B مسابقات ليگ كشتي هم گروه تيم راه آهن مي باشند، گفت: خوشبختانه اولين ديدار تيم راه آهن خراسان درتاريخ 5 آبان مقابل پاس درمشهد خواهد بود كه مي تواند شروع خوبي براي تيم راه آهن محسوب شود.
شايان ذكراست: درقرعه كشي مسابقات ليگ كشتي كشورتيم راه آهن خراسان درگروه B رقابتها ودركنارتيمهاي پاس، پيام ارتباطات سازي، كارگران ( شهيد معتمدي ) ومهرگان ونورمازندران قراردارد.
با قرعه سختي در مسابقات ليگ مواجه شده ايم، ولي عزم خود را براي كسب قهرماني اين دوره از مسابقات ليگ جزم كرده ايم.
اميرتوكليان سرمربي تيم كشتي راه آهن خراسان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: حضور تيمهاي قوي چون پاس و پيام ارتباطات ساري درگروه راه آهن رقابتهاي اين گروه را بسيارحساس و سخت خواهد كرد.
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