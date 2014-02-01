نجفی:به دلیل فشار خون بالا استعفا دادم

فارس: محمد علی نجفی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در حاشیه سالگرد مرحوم حسن حبیبی در جمع خبرنگاران درباره دلیل استعفای خود اظهار داشت: بنده به دلیل بیماری استعفا دادم و بیماری خود را به آقای روحانی گفتم و وی در کمال بزرگواری قبول کرد و عذر من را پذیرفت البته در میدانی که حجم کار کمتری داشته باشد با دولت همکاری خواهم کرد.

نجفی با بیان اینکه بنده مطابق بضاعت جسمی خود کارم را انجام می‌دهم، افزود: حجت از نظر جسمی برای من تمام شده بود و سمت جدید بنده نسبت به کار اجرایی سبک‌تر است.

رئیس سابق سازمان گردشگری درخصوص انتخاب سلطانی‌فر به عنوان جایگزین وی در این سازمان خاطرنشان کرد: به نظر من این انتخاب بسیار خوبی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما قرار بود وزیر شوید حالا چرا استعفا داده‌اید، تصریح کرد: بخشی از کار بنده جنبه پیش‌گیری داشت و من یک ماه آخر کارم به صورت مرتب فشار خونم بالا بود و از این رو پزشکان به من هشدار دادند که حجم کار و فشار روانی ناشی از کارم را کم کنم.

نجفی در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت کسی این استدلال شما را باور نمی‌کند، گفت: حالا دیگر شما می‌دانید؛ بنده الان می‌خواهم نزد آقای سلطانی فر بروم تا در خصوص جزئیات کار صحبت کنم.

مشاور رئیس جمهور متذکر شد: بنده چند روز قبل نیز با آقای سلطانی فر جلسه داشتم و این ملاقات دوم ماست. لذا می‌خواهم برنامه‌ها و شرایط سازمان را به او توضیح دهم؛ همه باید امیدوار باشند چراکه یک مدیر جوان‌تر و با ذهن قوی‌تر وارد این کار شده است.

وی اضافه کرد: همه مدیران قبلی که در این مدت بنده دعوت به همکاری کرده بودم با امید بیشتری به همکاری ادامه دهند.