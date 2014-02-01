تسنیم: ایوبی در پایان مراسم افتتاحیه جشنواره فجر در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

ایوبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور با دادن پیام خود گام اول را برای سینمای ایران را برداشت وظیفه سینماگران چیست، گفت: من فکر می‌کنم مجموعه اتفاقاتی که این روزها می‌افتد و حضور پرشور اهالی سینما در جشنواره و حتی حضور مردم در وز سینما سلام زمینه را برای کار و خلاقیت فراهم کرده و دولت و مدیران سینمایی به وظایفشان آگاه هستند و امیدوارم و به ویژه که همه آنها می‌خواهند سینما رونق پیدا کند و پای خانواده‌ها به سینما باز شود و سینماگران هم باید سعی کنند کارهایی را بسازند که مورد علاقه خانواده‌ها باشد.

ایوبی در پاسخ سوالی درباره سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر گفت: پیش‌بینی من در مورد جشنواره فجر همانطور که قبلا گفتم جشنواره‌ای پرامید است و آرزو می‌کنیم همانطور که آغازین روز جشنواره فیلم فجر شاهد بودیم از همه گروه‌ها، بزرگان، جوانان در جشنواره برخوردار باشیم و این جشنواره جشنواره‌ای امیدبخش خواهد بود.

وی در ادامه گفت: امسال با کار خوبی که وزارت کشور کرد باعث شد که سینماهای همه استان‌ها هم به صورت همزمان فیلم‌های جشنواره فجر برای مردم به نمایش بگذارند.

رئیس سازمان سینمایی در مورد جایزه ملی ریاست جمهوری به هنرمندان گفت: جلسات متعددی که برگزار شد و هماهنگی‌هایی که نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت بنا شد جایزه‌ای را با عنوان نهاد ریاست جمهوری برای سینما مشخص کنند که هنوز در مورد عنوان آن به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اما ممکن است عنوان آن جایزه اعتدال باشد یا جایزه فیلمی باشد که پیام رئیس‌جمهور یعنی مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری را در آن فیلم جهانی کرده باشد و در سازمان ملل تصویب شده است. جزئیات این جایزه به زودی اعلام خواهد شد.