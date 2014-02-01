مهدی خزعلی در دادسرا

ایرنا: علیه خزعلی در شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه دو پرونده با اعلام جرم دادستانی تشکیل شده که اتهام او در یک مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام و در پرونده دیگر توهین به ماموران دولت است.

خزعلی معتقد است در احضاریه هایی که برای او ارسال شده، دادسرا موارد حقوقی را رعایت نکرده است و در آنها اتهاماتش تصریح نشده است.

وی معتقد است که باید در ابلاغ های دادسرا عناوین اتهامی کامل و شاکی مشخص باشد اما در ابلاغیه ای که ارسال شده، شاکی مشخص نیست و به هیچ اتهامی اشاره نشده است.

خزعلی پیشتر گفته بود زمانی که دادسرا احضاریه خود را اصلاح کند در دادسرا حاضر می شود.