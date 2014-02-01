مشکل ریزگردها تا 50 سال آینده ادامه دارد

ایسنا: کیومرث یزدانپناه با بیان اینکه مشکل اصلی در داخل ایران بیابانزایی و توفانهای شنی است در اظهارات قابل تاملی گفت: تمام ریزگردهایی که مردم کشور را دچار مشکل کردهاند منشا خارجی دارند اما در داخل کشور با مشکلات جدیتری همچون خشکیدگی تالابها، گسترش بیابان، کاهش ذخایر زیرزمینی بهویژه آب و آلودگی هوا مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه در حالی منشا ریزگردها را منابع خارج از کشور عنوان میکند که براساس تحقیقات صورت گرفته که در همشهری نیز منتشر شد منشا بخشی از ریزگردها تالابهای داخلی است و ضمن آنکه براساس تازهترین اظهارات، آن دسته از مراتع کشور که بهدلیل چرای دام تخریب شده سهم قابل توجهی در بروز ریزگردها دارند.
درعین حال رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران میگوید: در خوزستان دهه 60، وجود باتلاقها، هورهای آبی، دریاچهها و تالابها مانعی طبیعی برای کشور محسوب میشد اما در حال حاضر بهدلیل توسعه لجامگسیخته چیزی از این مواهب طبیعی باقی نمانده است. یزدانپناه تصریح کرد: بهدلیل ارتفاع پست استان خوزستان، ریزگردها در این استان توقف دارند که اثرات مخرب آنها در این منطقه بسیار بیشتر از سایر استانها همچون استان لرستان خواهد بود.
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