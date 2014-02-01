اعتماد: بنا بود تحريمها را دور بزند ولي ميگويند مسوولان را هم دور زده است. حالا چوب حراج به اموالش زده است تا شايد كه ثروت 5/13 ميليارد دلارياش او را از سلول انفرادي اوين نجات دهد. ميگويند ثروتش براي پرداخت بدهيهايش كافي است و شايد ضمانتي باشد براي آزادياش. بدهياش درست سه برابر فسادي است كه دو سال پيش كشور را بر هم ريخت. وزارت نفت اين روزها 9هزار ميليارد تومان از مردي طلب دارد كه مدعي بود تحريمها مانع از انتقال بدهيهايش به حساب وزارت نفت شده است. حالا اموالش توقيف شدهاند و وزارت نفت در چند قدمي رسيدن به طلبش قرار دارد و معلوم نيست كه آيا پرداخت بدهيهاي زنجاني به وزارت نفت پايان جنجال زنجاني است يا آنكه ماجرا ادامه مييابد. اخبار روزهاي پس از بازداشت زنجاني تنها به محل نگهدارياش ختم ميشد اما روزهاي گذشته اخبار جديدتري به گوش رسيد. قوه قضاييه گويا آنكه به نتايج مثبتي رسيد يكباره از توقيف اموال و ليست كردن آنها خبر داده است. حالا معادله چند مجهولي بابك زنجاني كه برخي علاقه داشتند او را بيارتباط با مديريت هشت سال گذشته كشور جلوه دهند كمي به پاسخ نزديك شده است.
محسني اژهيي، دادستان كل كشور با بيان اينكه بابك زنجاني ليست اموال خود در خارج و داخل كشور را در اختيار ما قرار داده است، گفت: در واقع همين اموالي كه اين فرد در ايران دارد با قيمتي كه خودش تعيين كرده، تكافوي همه طلب دولت را ميكند. به گزارش ايلنا، دادستان كل كشور گفت: در مورد پرونده بابك زنجاني مهمترين برنامه ما بازگرداندن اموال به كشور است و اين موضوع براي ما در اولويت قرار دارد. حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهيي اظهار كرد: بابك زنجاني در مورد مسائلي ما را همراهي كرده و ليست اموال خود در خارج و داخل كشور را در اختيار ما قرار داده است. در واقع همين اموالي كه اين فرد در ايران دارد با قيمتي كه خودش تعيين كرده، تكافوي همه طلب دولت را ميكند.
وي ادامه داد: در اين راستا طبيعي است كه طلبكار قيمت را قبول داشته باشد يا خير و اگر به توافق برسند اين اموال در اختيار آنها قرار ميگيرد، در غير اين صورت اگر اموال را نخواهند، راه طولاني ميشود. محسني اژهيي با بيان اينكه در رابطه با اين پرونده از برخي افراد مطلع و متهم تحقيق شده است، گفت: در اين پرونده سعي شده دستگيريها خيلي گسترده نشود و تا جايي كه ضرورت نداشته باشد افراد را بازداشت نكنيم. بنابراين هر مقداري كه لازم بوده و باشد، از افراد در رابطه با اين پرونده تحقيق صورت خواهد گرفت. دادستان كل كشور با بيان اينكه معوقات بانكي چند دسته هستند، اظهار داشت: يك دسته مربوط ميشود به كساني كه تسهيلات بانكي را از طريق صحيحي دريافت كردند اما به دليل شرايط اقتصادي روز نتوانستند آن تسهيلات را پرداخت كنند كه طبق قانون ميتوانند با بانك تعامل كنند و به آنان فرصت داده شود. عده ديگري هم هستند كه از همان ابتدا خلاف مقررات، تسهيلات بانك را دريافت كردهاند كه در اينجا هم بانك و هم مشتري متخلف محسوب ميشوند كه ما در آن زمان توجهي به شرايط روز بازار نميكنيم و هم بانك و هم فرد را تحت تعقيب قرار ميدهيم. وي در ادامه گفت: عده ديگري هستند كه به شكل خلاف قانون تسهيلات را دريافت نكردند اما بانك از آنها وثيقههاي كافي نگرفته است كه در اين صورت هم بايد با يكديگر به توافق برسند.
متهم در مراحل بازجويي و بازپرسي قرار دارد
در خبري ديگر در اين مورد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضاييه نيز در حاشيه مراسم تحليف قضات اعلام كرد: اموال بابك زنجاني توقيف شده است. حجتالاسلام ابراهيم رييسي بعدازظهر پنجشنبه در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي، مبني بر آخرين وضعيت بابك زنجاني و فعاليتهاي اقتصادي او گفت: اين پرونده در دادسراي تهران در حال رسيدگي و متهم در مراحل بازجويي و بازپرسي قرار دارد. وي تصريح كرد: اموالي كه شناسايي شده، توقيف شد و تحت نظر دادستان قرار دارد. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينكه افراد مرتبط با اين پرونده احضار خواهند شد، افزود: مردم را در جريان تمامي مراحل اين پرونده قرار خواهيم داد. حجتالاسلام رييسي تاكيد كرد: بدهي او به وزارت نفت بحث محوري است كه ابعاد مختلفي در اين پرونده وجود دارد كه يك بعد آن بحث بيتالمال و حق قطعي و بدهي به وزارت نفت است. وي افزود: در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهي به وزارت نفت است البته مباحث ديگري نيز خواهد داشت.
از راهآهن تا ايرانزمين
شركت هايدروپونيك مهستان كيش، كارخانه سورينت كيش، شركت مويزبيلدينگ، شركت هواپيمايي قشم اير، شركت ستسا، شركت اهرم تراك قشم، باشگاه سورينت-راه آهن، شركت اس سي تي بانكرز (امارات متحده عربي)، شركت آسيا اكسپرس ايرلاين، شركت كنت بيلدينگ، كيترينگ فراز قشم، آژانس هواپيمايي كركس، شركت تهران قديم كيش و پروژه ايران زمين تنها بخشي از داراييها و شركتهاي اقتصادي بابك زنجاني است. شركتهايي كه معلوم نيست اين روزها چه سرنوشتي دارند و قرار است كه كداميكشان براي پرداخت طلب وزارت نفت فروخته شوند. بابك زنجاني بارها اعلام كرده بود كه يك قهرمان و بسيجي اقتصادي است كه چنين شركتهايي را در اقتصاد كشور پايهگذاري كرده است. حالا نيز علاوه بر اين شركتها حجم زيادي از ساير املاك بابك زنجاني هم توقيف شده و به نظر نميرسد به اين راحتيها از توقيف بيرون بيايد.
توقيف اموال 5/13 ميليارد دلاري براي طلب 9هزار ميليارد توماني
9هزار ميليارد تومان بدهي داشت و مدعي بود به علت شرايط تحريم نميتواند پول را به ايران بازگرداند. بانك تاجيكستان را واسطه قرار داده بود و اما بانك ملي تاجيكستان هم ابراز بياطلاعي ميكرد و در نهايت روز گذشته باز هم اعلام كرد كه با قضيه «بابك زنجاني» تاجر ايراني و پولهاي گمشده اين سرمايهدار هيچ ارتباطي ندارد. عبدالجبار شيريناف، رييس بانك ملي تاجيكستان با هدف پايان دادن به انتشار هرگونه شايعه، گروه ويژهيي را تشكيل و فعاليت «كانت بانك» را كه گفته ميشود با اين سرمايهدار معاملاتي انجام داده را بررسي كرده است. وي تصريح كرد: در اين بررسي تاكنون ارتباطي بين زنجاني و بانك ملي تاجيكستان مشاهده نشده است. حالا اما اموالي كه ميزانش 5/13 ميليارد دلار تخمين زده ميشود براي پايان دادن به ماجراي بدهي 9هزار ميليارد توماني توقيف شده است تا شايد پاياني باشد بر معادله چندمجهولي بابك زنجاني.
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