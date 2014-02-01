پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر: دیروز وزارت صنعت در اطلاعیه ای اعلام کرد که سامانه پیامکی و اینترنتی سبد کالا فعال شده و مردم می‌توانند از این طریق در جریان قرار بگیرند که مشمول این طرح شده‌اند یا خیر.

با اطلاعیه وزارت صنعت گروه زیادی از مردم با ارسال کد ملی خود به شماره 5000499 این پاسخ را دریافت کردند که "هموطن گرامی؛ سبد کالا به شما تعلق نگرفته است" و برخی در پاسخ مطلع شدند که می‌توانند با آغاز پرداخت سبد کالا از سیزدهم بهمن ماه در فروشگاه‌های معین شده سبد کالایی خود را در یافت کنند.

در این میان هم عده‌ای هنوز بلاتکلیفند چرا که پس از ارسال شماره ملی خود به این سامانه پیامکی این پیام را دریافت می کنند که" هموطن گرامی, کد ملی وارد شده, نادرست است لطفا کد ملی خود را فقط با استفاده از اعداد و بدون – یا فاصله وارد کنید" این در حالیست که شهروندان گفته اند که شماره کد ملی آنها به درستی وارد شده است اما جواب دریافت نکرده اند.

همچنین برخی از هموطنان با گلایه از اینکه از شب گذشته پس از ارسال کد ملی هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند از مسئولان خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

علام روش‌های آگاهی مردم از قرار داشتن نامشان در فهرست دریافت سبد کالایی ماجراهای خوشه بندی ابتدای هدفمندی یارانه‌ها راتکرار کرد.

آن زمان هم مردم نارضایتی‌هایی را در این باره داشتند چرا که لیست اقشار واقعا نیازمند جامعه نامشان از فهرست دریافت کنندگان یارانه جامانده بود و اکنون نیز آن خاطره تکرار شده و علاوه بر اینکه خانوارهای واقعی از فهرست بیرون مانده اند, بسیاری از مردم دچار سردرگمی شده اند چرا که سامانه پیامکی هم از شب گذشته کار نمی‌‌کند.