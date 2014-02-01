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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

دفن پیرمرد آمریکایی در یک وضعیت عجیب/ عکس

دفن پیرمرد آمریکایی در یک وضعیت عجیب/ عکس

بیلی استندلی، پیرمرد 82ساله امریکایی وقتی وصیت کرد بعد از مرگ او را با موتورسیکلت محبوبش دفن کنند، فکر نمی کرد تصویر جسدش به رسانه های دنیا کشیده شود.

مجله مهر: بیلی که سال ها قبل وصیت کرده بود او را با موتور سیکلتش محبوبش، کروزر تولید سال 1967 او را دفن کنند، هفته گذشته به دلیل سرطان ریه از دنیا رفت و فرزندانش با ساخت یک تابوت شیشه ای، سعی کردند وصیت پدرشان را عملی کنند. وصیت دشوار نشسته دفن شدن! رویای بیلی استندلی این بود و فرزندانش با پر و بال دادن به این رویا، او را در یک تابوت شیشه ای با کتی چرمی و کلاه کاسکت دفن کردند. کاری که برای انجام گرفتنش پنج موسسه تشریفات خاکسپاری به مدت 5روز همکاری کردند تا در نهایت بیلی به وسیله صفحه ای فلزی که پشت او قرار گرفته بود، در جای خود ثابت شود و در قبرستان اوهایو جا بگیرد.

قبر بیلی البته بزرگتر از حد معمول طراحی شده بود و این در کنار آرزوی پردردسر او، هزینه زیادی را به خانواده اش تحمیل می کرد. با این حال دو پسر بیلی گفته اند پدرشان همیشه برای آنها از جان مایه گذاشته و آنها خود را موظف می دانند به آخرین آرزوی پدرشان عمل کنند.

کد مطلب 2406631

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