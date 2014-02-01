ایسنا: حمیدرضا جانباز در مورد پیشنهاد خود پیرامون افزایش قیمت آب گفت: پیشنهادی که ما به هیات وزیران دادیم بر این اساس است که قبوض مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت میکنند بین 500 تا هزار تومان افزایش هزینه خواهد داشت که شامل 72 درصد مشترکین میشود.
وی تصریح کرد: حدود 93 درصد از مشترکین براساس الگوی مصرف یا کمی بیش از آن آب مصرف می کنند و حدود هفت درصد از مشترکین، پر مصرف هستند که قاعدتا باید قیمت تمام شده را بپردازند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه مصوبه هیات وزیران مبنای تعرفه آب خواهد بود گفت: پیشنهاد ما این بوده که افزایش هزینه برای مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت میکنند برجسته نباشد.
جانباز در مورد افزایش تعرفه تا سقف 38 درصد براساس مجوز مجلس در سال جاری گفت: تا سقف 38 درصد مجوز افزایش تعرفه را داریم اما برای مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می کنند به این میزان افزایش تعرفه نخواهیم داشت.
وی در مورد هفت درصد مشترکین پر مصرف نیز اظهار کرد: با توجه به این که قیمت تمام شده آب 900 تومان به ازای هر متر مکعب است حتی اگر سقف افزایش را در نظر گیریم باز هم قیمت هر متر مکعب آب در قبوض 450 تا 460 تومان میشود که با قیمت تمام شده فاصله بسیاری دارد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور در مورد اجرای مصوبه هیات وزیران از دی ماه سال جاری گفت: میتوانیم مصوبه هیات وزیران را که بزودی ابلاغ می شود از دی ماه اجرا کنیم و تعدیل تعرفه با در نظر گرفتن این موضوع در قبوض جدید اعمال میشود.
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