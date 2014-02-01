افزایش قیمت آب

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور در مورد تعدیل تعرفه آب اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس اجازه افزایش قیمت در سال جاری را داشته‌ایم و مصوبه مربوط به این موضوع در روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات وزیران تصویب شده و در هفته جاری به ما ابلاغ می شود.