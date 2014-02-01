خانه ملت: محمد دامادی در واکنش به درخواست استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی مجمع نمایندگان شمالی کشور در راستای عدم حضور برنج مازندرانی در سبد کالایی مردم،گفت: در نشست مجمع نمایندگان استان مازندران با توجه به اینکه متن استیضاح برای تقدیم به هیأت رئیسه آماده شده بود، مهلت چند روزه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دفاع و ارائه توضیحات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی داده شد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی،با انتقاد از عدم حضور برنج مازندرانی در سبد کالایی مردم، تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داده بود که از برنج مازندرانی در سبد کالایی مردم استفاده کند اما برخلاف تذکرات داده شده از سوی نمایندگان استان مازندران در حال حاضر شاهد حضور برنج وارداتی در سبد کالایی هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، باانتقاد از اینکه عملکرد دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف حمایت از تولید ملی است، افزود: متأسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی می خواهد عدم حمایت از کشاورزان داخلی را اعلام کند که در این راستا مجمع نمایندگان استان مازنداران، گیلان، گلستان و سایر نمایندگان استیضاح نعمت زاده را خواستار شدند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت:تاکنون بیش از 30 امضا برای استیضاح نعمت زاده جمع آوری شده است که مقررشده بود امروز تقدیم هیأت رئیسه مجلس شود، اما مهلت چند روزه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دفاع و ارائه توضیحات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی داده شد.

گفتنی است؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه برنج وارداتی در سبدکالایی مردم را عدم کیسه بندی 10 کیلویی برنج ایرانی خوانده است که اظهار نظر نعمت زاده برای مجمع نمایندگان شمالی کشورقابل قبول نیست به دلیل اینکه تبدیل کیسه های 30 کلیویی برنج های ایرانی به 10 کیلیویی کار سختی نیست.