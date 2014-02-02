اعلام دلیل مسمومیت مردم اهواز

ایسنا: دکتر سعید متصدی افزود: با شرایطی که در این شهر پس از بارش باران برای مردم به وجود آمد، دو علت به عنوان علل نهایی این مشکل معرفی شدند که شامل دیاکسید گوگرد و دیاکسید ازت میشود.
وی ادامه داد: سندرم تنفسی معمولا بر اساس همین دو آلاینده به وجود میآید که به همین منظور تلاش میکنیم منابعی که دیاکسید گوگرد زیادی را وارد هوای این شهر کرده و سلامت شهروندان را به خطر انداختهاند، حذف کنیم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای حذف این آلایندهها با کمک وزارت نفت برنامههایی را در دست داریم و خوشبختانه در این زمینه به موفقیتهایی نیز رسیده و یکسری از منابع آلاینده این شهر را کنترل کردهایم.
متصدی تصریح کرد: البته هنوز علت اصلی اینکه این آلایندهها از کدام منبع منتشر شده است، مشخص نشده و به کلی چنین موضوعی به سختی قابل تشخیص است اما خوشبختانه بعد از دو مورد قبلی، دیگر موضوع خاصی راجع به مسمومیت افراد پس از بارش باران نداشتهایم.
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