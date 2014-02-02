فارس: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به پرونده مجله بخارا به مدیرمسئولی علی اکبر جعفر دهباشی به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی (توهین به پوشش چادر و بانوان محجبه ) رسیدگی شد که بر اساس آراء هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول بخارا «مجرم» شناخته شد.

اعلام جرم این پرونده هم توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران بوده است.

لازم به ذکر است که مدیرمسئول روزنامه بخارا با اکثریت آراء هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته شد.

همچنین در این جلسه، پرونده مدیر مسئول روزنامه خراسان (کوروش شجاعی) به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شد که بنا بر آراء هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

شاکی این پرونده دادستان عمومی و انقلاب تهران است.

پرونده‌های مزبور در شعبه 79 دادگاه مطبوعات به مدیریت قاضی محمدی کشکولی بررسی شد.