پیشنهاد بختیار برای تاسیس دولت واتیکانی در قم

مجله مهر: در پی جلسه اعضای شورای انقلاب با حضور امام، به پیشنهاد اعضا و موافقت امام، مهندس مهدی بازرگان برای نخست وزیری دولت موقت انتخاب شد. مهندس بازرگان درباره انتخابش به نخست وزیری دولت موقت گفت: در پی تشكیل جلسه شورای انقلاب در روز 14/11/57، آقای (امام) خمینی ما را مخاطب قرار داده و پرسیدند برای نخست وزیری چه كسی را تعیین كنیم؟... نمی‌دانم آقای مطهری بود یا یكی دیگر از روحانیون شورای انقلاب كه مرا پیشنهاد كرد. در هر حال نظر عموم روی من رفت و اگر كسی موافقت نداشت، حرفی نزد.

بازگان ادامه می دهد: آیت‌الله خمینی تبسم و اظهار خوشوقتی كرده، گفتند به این ترتیب خیالم از دو طرف راحت شد. ظاهرا منظور ایشان از دو طرف، ملیون و روحانیون بود. البته امام مدت‌ها پس از استعفای بازرگان چندین بار در سخنرانی‌های خود گفتند: انتخاب بازرگان اشتباه بود و من قلبا به این امر راضی نبودم.

در همین روز یعنی 14 بهمن 1357 مشتاقان زیارت امام خمینی در مقابل محل اقامت ایشان تجمع كردند. یونایتد پرس جمعیت مشتاق را بیش از چهار و نیم میلیون برآورد كرد.

خبرگزاری فرانسه نوشت: بختیار در مصاحبه با لوماتن گفت: بعضی اوقات صبر بهترین تاكتیك است و اگر آیت‌الله خمینی بخواهد در شهر مقدس قم دولت پیشنهادی خود را به وجود آورد، به او اجازه خواهم داد تا دولتی شبیه به واتیكان تأسیس كند.

در این زمان دستور آزادی سیصد و پنجاه زندانی محاكم نظامی صادر شد، در این بین هم تظاهرات مردم در برخی از شهرستان‌ها بدون درگیری همچنان با مأموران ادامه داشت، دانشجویان ایرانی با حمله به سفارتخانه‌های ایران در آمریكا، لبنان و استرالیا، نسبت به رژیم سلطنتی ایران ابراز انزجار كردند. چهل تن دیگر از نمایندگان مجلس از مقام خود استعفا دادند.

روزنامه الوطن العربی هم نوشت: یك ژنرال ارتش به ملاقات شاه در خارج از كشور رفت. همچنین از سوی یاسر عرفات، پیام تبریكی خطاب به حضرت امام ارسال شد.

آسوشیتد پرس گزارش داد: واكنش كشورهای اسلامی در مقابل بازگشت آیت‌الله خمینی متفاوت بوده است. سادات در مصر گفت: او هیچ آیت‌اللهی در مصر نخواهد داشت. مطبوعات سعودی در این مورد سكوت اختیار كرده‌اند و رژیم بغداد نیز تاكنون موضعی اتخاذ نكرده است.

تنها قذافی گفت: به محض درخواست كمك از بذل آنچه در امكان دارد، دریغ نخواهد كردو حتی به مناسبت ورود حضرت امام به ایران، مراسم جشنی در كشور لیبی بر پا شد.

زهره شریفی