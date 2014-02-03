11 میلیون پیامک برای سبدکالا

فارس: از روز جمعه با صدور اطلاعیه وزارت صنعت در باره طرح توزیع سبد کالا، سامانه پیامکی 5000499 برای استعلام از وضعیت تعلق گرفتن یا نگرفتن سبد کالا به شهروندان اعلام شد.

هنوز زمان زیادی از این اعلام نگذشته بود که سیل پیامک‌ها به سوی این سامانه روان شد و بعد از چند ساعت سامانه یادشده از کار افتاد و از سوی اپراتور پیامک انبوه اعلام شده که شلوغی سرور دلیل بروز این اختلال است.

با وجود اختلال در این سامانه پیامکی، بهمن حاجعلی مدیر اجرایی طرح سبد کالایی می‌گوید که در دو روز گذشته سامانه پیامکی 5000499 بیش از 11 میلیون و 700 هزار مراجعه داشته است.

با بروز اختلال در سامانه 5000499 این بار کد دستوری رایگانی از طریق سامانه USSD با شماره #799* از سوی وزارت صنعت برای استعلام از وضعیت سبد کالا معرفی شد که بنا به گفته مدیر اجرایی سبد کالا بیش از 10 میلیون تماس نیز از این طریق برقرار شده تا مردم از دریافت و یا عدم دریافت سبد کالا مطلع شده و یا برای دلایل عدم دریافت کد پیگیری دریافت کنند.

داستان سبد کالا همچنان ادامه دارد و تلاش برای کسب اطلاع از وضعیت دریافت سبد کالا هم از سوی شهروندان همچنان در جریان است. آمار قریب به 12 میلیون پیامکی که تا فقط طی دو روز از طریق کاربران دو اپراتور تلفن همراه به سوی این سامانه روانه شده است نیز در حال افزایش است و در پی شلوغی سامانه یاد شده این بار شماره سامانه پیامکی 700799 برای کمک به دو سامانه قبل راه‌اندازی و اعلام شد و قطعا آمار پیامک‌هایی که در پایان این طرح در سبد اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت قابل توجه خواهد بود.