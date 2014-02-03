مجله مهر: با تإخیر در اکران دو فیلم و برخی ناهماهنگی ها در زمینه توزیع و صدور کارتهای باقی مانده اهالی رسانه در دومین روز جشنواره حال و هوای حاکم بر کاخ جشنواره کمی متفاوت از روزهای قبل بود.

گزارش روز: فیلم های معمولی در روز پرحاشیه

روز سوم جشنواره با یک تأخیر ناخواسته در نخستین سئانس آغاز شد. بارش سنگین برف در مسیرهای منتهی به برج میلاد شرایطی را فراهم آورد که فیلم "قصه ها" به کارگردانی رخشان بنی اعتماد با تأخیر روی پرده برود.

البته این تأخیر در ابتدا 30 دقیقه اعلام شده بود که به دلایلی تا 50 دقیقه به درازا کشید و فیلم ساعت 10:50 اکران شد. فیلمی معمولی و البته معترض از کارگردانی که منتقدان انتظار بالایی از آن داشتند؛ انتظارهایی که البته برآورده نشد و فیلمساز هم در نشست خبری نسبت به منتقدان، توضیح جالب توجهی داد و عصبانیت فیلم را حاصل یک بغض چند ساله توصیف کرد.

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پس از فیلم رخشان بنی اعتماد و نشست جنجالی و پرخبرش، سئانس عصر با "روزگاری عشق و خیانت" آغاز شد که فیلمی سفارشی و فاقد جذابیت های فرمی و محتوایی بود. فیلمی به تهیه کنندگی روح الله شمقدری که نتوانست به رغم سوژه متفاوت نظر منتقدان و اهالی رسانه را با خود همراه کند.

فیلم "زندگی جای دیگری است" ساخته منوچهر هادی هم یکی از آثار معمولی روز دوم در کاخ جشنواره بود. فیلمی که ایده و داستانش کشش لازم برای اثری بلند را نداشت و برای همین بازتاب جدی در میان اهالی رسانه نداشت.

"مردن به وقت شهریور" ساخته هاتف علیرمردانی فیلم چهارمی بود که در برج میلاد اکران شد. البته با نزدیک به یکساعت و نیم تأخیر! این فیلم هم یکی دیگر از آثار معمولی جشنواره امسال بود که حتی به نسبت ساخته قبلی فیلمساز یعنی "به خاطر پونه" هم اثری ضعیف به حساب آمد و انتظارات را برآورده نکرد.

تغییرات در برنامه های اکران روز دوم آنقدر بود که اکران فیلم آخر به ساعت 23 موکول شد. فیلم "ملبورن" اما در همین ساعت هم مخاطبان بسیاری داشت. فیلم اول نیما جاویدی با داستان متفاوت و ساختار قابل قبول یکی از بهترین فیلم های روز گذشته در کاخ جشنواره بود. فیلمی که البته درباره ضعف فیلمنامه و روایتش حرف و حدیث هایی وجود دارد.

گفته ها: توصیه و سفارشی در کار نبود!

حاشیه های مراسم افتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه دارد. به خصوص اظهارات یکی از بازیگران روی صحنه که با ذکر نام برخی بازیگران سینمای پیش از انقلاب به تجلیل از آن ها پرداخت.

این اظهارات همانطور که انتظار می رفت بلافاصله بازتاب رسانه ای پیدا کرد و برخی از چهره های فرهنگی آن را در حد "فاجعه" توصیف کردند.

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در واکنش به این اظهارات اگرچه پیش از این رئیس سازمان سینمایی اعلام کرده بود اظهارات بیان شده از تریبون مراسم افتتاحیه جشنوار فجر را نمی توان الزاما نگاه رسمی سازمان سینمایی دانست و این اظهارات صرفاً نظر شخصی یک هنرمند بوده است، حالا و پس از گذشت سه روز دبیر جشنواره هم توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است.

علیرضا رضاداد درباره نام بردن از برخی بازیگران دوران پهلوی در مراسم افتتاحیه فجر به خبرنگار مهر گفت: اظهارنظر برخی افراد در مراسم افتتاحیه جشنواره به هیچ عنوان موضع سازمان سینمایی و یا دبیرخانه جشنواره فیلم فجر نیست و ما به هیچ فردی هیچ سفارشی و یا توصیه‌ای برای این امر ندادیم و از طرح مطالبی این چنین خشنود هم نیستیم.

وی حرف های مطرح در مراسم افتتاحیه را موضع سازمان سینمایی و جشنواره فیلم فجر ندانست و گفت: همانطور که حجت الله ایوبی بعد از پایان مراسم افتتاحیه سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر در برنامه تلویزیونی «هفت» گفت، آنچه در آیین افتتاحیه روی صحنه تالار وحدت مطرح شد به هیچ عنوان موضع سازمان سینمایی نیست.

سعید راد خود نیز در نشست فیلم سینمایی "چ" در برج میلاد بابت سخنانش در مراسم افتتاحیه جشنواره عذرخواهی کرد.

حاشیه ها: همنشینی "نظم" و "بی نظمی"

* روزگذشته تإخیر در دو سئانس اکران، باعث بی نظمی در کاخ جشنواره شد. به خصوص سئانس چهارم که به دلیل آماده نبودن نسخه نمایش فیلم "مردن به وقت شهریور" بلاتکلیفی بیش از یک ساعته اهالی رسانه را به همراه داشت. این بلاتکلیفی سبب شد آخرین فیلم جشنواره ساعت 23 روی پرده برود.

* روز گذشته شنیده ها از بروز اختلافات و بگومگوهایی در روابط عمومی جشنواره، به بهانه عدم صدور کارت برای برخی از اهالی رسانه حکایت داشت. اختلافاتی که از روزهای قبل از برگزاری هم نشانه هایی از آن پس از شروع توزیع کارت برای اهالی رسانه مشاهده شد و انتظار می رفت تا هرچه زودتر حل و فصل شود. روز گذشته اما این اختلافات باردیگر حاشیه ساز شد و گلایه برخی اهالی رسانه را به همراه داشت.

* از نکات قابل تحسین در برنامه ریزی کاخ جشنواره که در سه روز ابتدایی نظم محسوسی را در سالن اکران برج میلاد به همراه داشته، اجرای برنامه های اعلام شده در زمینه نظم ورود و خروج به سالن اصلی است. به محض شروع فیلم درهای ورودی بسته شده و باقی حاضران باید از بالکن برای تماشای فیلم استفاده کنند. امکان خروج در میانه نمایش فیلم هم وجود ندارد. این موارد سبب نظم قابل توجهی در اکران آثار شده است.

* مهمانان غیرسینمایی جشنواره همراه مورد توجه رسانه ها بوده اند اما امسال برخلاف سال گذشته حضور چهره هایی از این دست در برج میلاد کاهش داشته و حتی سینماگران هم حضور کمرنگ تری در کاخ رسانه ها دارند.