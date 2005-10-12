خبرگزاري "مهر" بنا دارد هر از گاهي، اينگونه اخبار موسوم به "ويژه" را كه عمدتا خبرهايي "غير رسمي و تاييد نشده" هستند ، ضمن اعمال ملاحظات شرعي ، قانوني و حتي عرفي ،از پشت صحنه رويدادها و اخبار رسمي و ويتريني براي اطلاع مراجعان محترم خود منتشر سازد.

خبرگزاري "مهر" ضمن تاكيد بر مسووليت خود به عنوان رسانه اي حرفه اي و رسمي ؛ تاكيد دارد كه در انتشار اين "گفته مي شود..." ها ، هيچ انگيزه اي جز اطلاع رساني و وظيفه حرفه اي و رسانه اي در كار نيست. به هرحال اين مطالب در فضاي رسانه اي و افكار عمومي "گفته مي شود" و چه بهتر است مراجعي كه اخبار مربوط به آنها است مطلع بوده و جهت ايجاد فضاي شفاف خبري صحت و سقم آن را بيان نمايند.

" گفته مي شود ... " بنا ندارد كه صرفا سياسي باشد و قطعا به عرصه هاي بين الملل ، اجتماع ، ورزش ، اقتصاد و .. وارد خواهد شد . "گفته مي شود ..."علاوه بر آنكه سعي خواهد كرد از گفته ها و شنيده هاي فرهنگي و هنري براي مخاطبان خود بگويد ، اصرار دارد كه نگاه فرهنگي خود را در تمامي عرصه هاي ديگر خبري نيز به اثبات رساند.

گفته مي شود ...

*به گفته يك منبع آگاه ، صفار هرندي وزير ارشاد بعد از اطلاع از تجديد چاپ كتاب «از كوروش تا پهلوي» در تبليغ سلطنت پهلوي ضمن دستور فوري براي بررسي اين موضوع ، در جهت جلوگيري از توزيع نسخ منتشر شده آن نيز دستورات لازم را صادر كرده است. اين كتاب در سال 1383 مجوز چاپ گرفته بود.

يادآوري مي شود چند روز پيش خبرگزاري مهر در خبري اعلام كرد كه يك ناشر تازه كار تهراني در آغاز فعاليت انتشاراتي خود كتاب « از كوروش تا پهلوي » را كه نخستين بار در سال 54 به مناسبت جشن هاي 2500 ساله سلطنتي به چاپ رسيده بود و در سراسر آن مدح محمد رضا پهلوي به چشم مي خورد ، پس از گذشت بيش از سي سال دوباره چاپ كرده است . رژيم پهلوي 100 هزار نسخه از اين كتاب را رايگان ميان دانشجويان توزيع كرده بود.

* در ديدار اعضاي جامعه مدرسين با مقام معظم رهبري ، ايشان جامعه مدرسين را نماد حوزه علميه قم معرفي كرده اند.

* 37 دستگاه فرستنده راديويي داراي برد كوتاه از يك گروهك تروريستي كشف گرديد. قرار بود با استفاده از اين فرستنده ها، پيام هاي ضد امنيتي در سطح شهر تهران پخش گردد.

* از منزل يكي از متهمان انفجارهاي اخير اهواز، هفت عدد بمب نسبتا قوي كشف گرديده است.

*رئيس جمهور از انتصاب علي جنتي به عنوان معاون سياسي وزارت كشور گلايه مند است.

* تعدادي از فارغ التحصيلان رشته هاي دكتري با مراجعه به كنسولگري تركيه در اروميه، پروژه هاي تحقيقاتي خود را در اختيار اين كنسولگري قرار داده اند . اين افراد مدعي هستند زمينه اي براي ارايه تحقيقات آنان در كشور وجود ندارد.

* هفته گذشته، 73 نفر از اعضاي گروهك تروريستي كومله، شناسنامه هاي عراقي دريافت كردند.

* تعدادي از عناصر رده بالاي تشكيلات ضاله بهائيت، با تعدادي از سفراي كشورهاي غربي در ايران ديدار كرده اند.

*سيد مهدي هاشمي كه نتوانست آراي لازم براي تصدي وزارت رفاه را از مجلس هفتم بدست آورد، قبل از انتصاب خود به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در پاسخ به پيشنهاد استانداري اصفهان به وي گفته است : اصفهان ميدان مين است.

*مقامات اقتصادي كشور در ديداري با رئيس جمهوري وضعيت كسري شديد مالي دولت در سال جاري را به اطلاع وي رسانده اند.در اين ديدار مطرح شده است كه از اين پس از اختصاص اعتبار غير ضرور به بخش ها و دستگاهها جدا خودداري شود.

* نحوه مالكيت يك هتل در مناطق مركزي تهران كه زماني متعلق به بنياد مستضعفان بوده و هم اكنون در اختيار يك مسوول سياسي است، در پرده اي از ابهام قرار دارد.

* در ديدار احمدي نژاد با آيت الله جوادي آملي ، رييس جمهور گزارشي از بازتاب هاي سفر خود به نيويورك را به ايشان عرضه داشته است.

*برخي گزارش ها از عدم تطبيق برخي آمار و ارقام در لايحه صندوق مهر حكايت دارد. در طرح پيشنهادي ايجاد اين صندوق به هيچ وجه بحثي از برداشت از حساب ذخيره ارزي نبوده است.

*وزير راه و ترابري به مديرعامل جديد هما گفته است كه از خويشاوند سالاري در اين شركت جدا خودداري كند.

*يكي از گزينه هاي اصلي براي تصدي پست وزارت نفت ، در زمان مديريت در اين وزارتخانه سابقه خوبي از خود براي مقابله با ويژه خواران به جاي گذاشته است.براي مثال درزماني كه وي مديريت يكي از حساس ترين مراكز نفتي كشور را برعهده داشت ، فرزند يكي از مسئولان نظام در نامه اي از او مي خواهد كه افراد مشخصي را در وزارت نفت استخدام كند كه اين فرد ضمن مخالفت با اين درخواست اعلام مي كند كه اگر قرار باشد كسي را استخدام كنيم در روزنامه ها اعلام خواهيم كرد.

*در حالي كه در زمان انتخابات برخي از مسئولان كارخانه هاي اصفهان تلاشهاي گسترده اي بر ضد احمدي نژاد داشتند، اما حضور وزير صنايع در اين استان و تقدير از تلاشهاي اين مسئولان باعث دلخوري نيروهاي مردمي در استان شده است . گفته مي شود در زمان انتخابات از منابع مالي اين كارخانه ها به نفع يك كانديداي خاص استفاده شده است.

* يك ايراني مقيم سوئد با دستمايه قرار دادن سوژه قتل هاي انجام گرفته توسط بيجه، در جريان سفر خود به ايران اقدام به ساخت فيلمي عليه جمهوري اسلامي كرده و قصد نمايش آن را در سوئد دارد.

* روزانه 40 دستگاه لندكروز اقدام به واردات شكر از مرزهاي غربي كشور مي نمايند. واردات بي رويه شكر در ساليان گذشته ، باعث تعطيلي بزرگترين كارخانه شكر خاورميانه در دزفول و كارخانه قند اصفهان شده است.

* يكي از متهمان وبلاگ نويسي به نام ش - ر، به همراه برادر خود از ايران خارج و به انگليس رفته است . وي درصدد گرفتن پناهندگي از اين كشور است.

* با گزارش ديوان محاسبات كل كشور، مدير كل يكي از دستگاههاي اجرايي استان اردبيل با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. جعل و استفاده از اسناد مجعول ، دستكاري فاكتورهاي صادره، انعقاد قرار داد با اشخاص متخلف و تصرف غير قانوني در اموال و وجوهات دولتي و اختلاس مبالغ كلان از محل خدمت از جمله تخلفات اين فرد اعلام شده است.

* كميسيون اقوام و مذاهب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به منظور بازنگري و تدوين مواضع راهبردي اين حزب در مورد اقوام و مذاهب ، مجددا فعال شده است. بررسي وضعيت اقوام و مذاهب، يكي از موارد دستور كار كنگره آتي سازمان مجاهدين خواهد بود.

* با وجود گذشت سه ماهه و نيم از برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، دستگاههاي اجرايي ملاير از پرداخت هزينه هاي مربوط به برگزاري انتخابات ، خودداري مي كنند. در همين راستا با اعتراض رانندگان ميني بوس ، مجري انتخابات اين شهر، قول 10 كيسه آرد به جاي حقوق را به آنان داده كه با خلف وعده هاي انجام شده ، تنها 4 كيسه آرد به رانندگان داده شده است.

* يك واحد توليد كننده آمپول مرفين توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر در يك گاوداري در حومه يكي از روستاهاي تبريز كشف شد. در اين واحد 15 هزار عدد شيشه آماده براي آمپول سازي به همراه پودر مرفين كشف شد.

* منطقه آزاد تجاري جلفا كه طي 18 ماهه گذشته يكبار توسط آقاي عارف و بار دوم توسط آقاي خاتمي افتتاح شده بود براي سومين بار هم افتتاح گرديد.

* با صدور دستورالعمل رييس دانشگاه آزاد بجنورد، استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دختر غير بومي الزامي گرديد. اين دستور بازتاب مثبتي در ميان اهالي بجنورد داشته است.