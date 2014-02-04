مجله مهر: امام خمینی(ره) در یك سخنرانی جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فرا خواندند، به دنبال جلسه 14 بهمن ماه شورای انقلاب ـ كه نخست وزیری دولت موقت به مهندس بازرگان پیشنهاد شده بود ـ این شورا برای گرفتن جواب از وی تشكیل جلسه داد.

بازرگان درباره این جلسه می‌گوید: ابتدا پس از تشكر از حسن ظن آقایان، گفتم «اگر بنده را نامزد نخست وزیری نمایید با علم و اطلاع از افكار و اخلاق و سوابقم خواهد بود... همه می‌دانید كه من معتقد به دمكراسی و مشورت و اعتقاد به دیگران هستم و از تندی و تعجیل احتراز دارم و علاقمند به مطالعه و علم تدریجی هستم. حال اگر با این سوابق و شرایط قبولم دارید، پیشنهاد فرمایید.» عكس‌العمل مثبت یا منفی در مجلس ندیدم. سكوت و قبولی و اصرار مجدد آقایان روحانی عضو شورا و امام در برابر شرایط و اتمام حجت من باعث تعجبم شد و انتظار آن را نداشتم.

در همان روز رادیو عدن اعلام کرد: عده زیادی از افسران پایگاه هوایی همدان، در پایگاه بازداشت و زندانی شدند، وزرای خارجه آمریكا و انگلیس طی دیدار دیوید اوئن از آمریكا، در مورد اوضاع ایران به گفتگو نشستند. بغداد نیز با اعزام هیأتی به عربستان، به بررسی اوضاع ایران و منطقه پرداخت

ژنرال هایزر، فرستاده ویژه آمریكا به ایران با اتمام مأموریت خود و مذاكرات مكرر با مقامات ایرانی، عازم آمریكا شد، سخنگوی وزرات خارجه آمریكا گفت: هایزر سعی كرد تا نظامیان ایران از بختیار حمایت كنند. وی به این علت ایران را ترك كرد كه اقامت او به احساسات ضد آمریكایی در ایران دامن می‌زد.

بنا به گزارش دولت آمریكا، ایران به علت كمبود مالی در اثر از دست دادن فروش نفت، قرارداد ده میلیارد دلاری خرید اسلحه از آمریكا را لغو كرد. گفتنی است چون امریكا نظام سلطنتی ایران را در خطر می‌دید، فروش این سلاح‌ها، از جمله چندین فروند آواكس را به مصلحت خویش نمی‌دید. لذا یكی از مأموریت‌های هایزر، بر هم زدن این قرارداد به نحوی بود كه آمریكا متضرر نشود.

در این وضعیت خانواده‌های همافران و درجه‌داران بازداشتی و نیروی هوایی، با تجمع در دادگستری به عنوان اعتراض به دستگیری آنها،‌ خواهان آزادی این همافران شدند، همافران نیروی هوایی در بهبهان به عنوان طرفداری از امام خمینی، دست به راهپیمایی زدند.

همچنین از سوی آیت‌الله گلپایگانی، اعلامیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، هیأت دولت و امراء ارتش، منتشر شد. آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر با ارسال نامه‌ای از عراق برای حضرت امام، از مبارزات ملت ایران حمایت كرد، به مناسبت ورود امام به ایران، از سوی آیت‌الله مرعشی نجفی تلگرامی برای ایشان ارسال شد.

خبرگزاری فرانسه از جانب آیت‌الله شریعتمداری نوشت: اختلاف جزئی بین آیات عظام با مذاكره مرتفع خواهد شد. در این میان دولت بختیار برداشت از پس‌انداز و سپرده‌های بانكی مردم را محدود كرد.

یك خبرگزاری ژاپنی گزارش داد: یك نماینده از سوی امام خمینی، با برژنف در بلغارستان، ملاقات و گفتگو كرده است البته برژنف از سیزدهم تا هفدهم ژانویه 1979، مطابق با بیست و سوم دی ماه 1357، در بلغارستان بسر می‌برده است.

شهردار تهران در حضور حضرت امام استعفا كرد که امام سپس وی را مجددا به عنوان شهردار منصوب كردند. روزنامه کیهان به نقل از نزدیکان امام خمینی نوشت: جواد شهرستانی شهردار تهران تقاضا کرده بود با امام ملاقات و گفت‌وگو کند. امام خمینی گفت ایشان را بعد از استعفا خواهد پذیرفت. شهردار تهران به دنبال این نظر امام از سمت خود استعفا داد. امام بعد از استعفا، شهرستانی را پذیرفت و با ایشان گفت‌وگو کرد. بعد از پایان این ملاقات شهرستانی گفت بعد از پایان گفت‌وگو، امام خمینی او را مامور اداره شهرداری کرده است.

گروهی از نمایندگان مستعفی مجلس شورا با حضرت امام دیدار كردند. رادیو لندن اعلام کرد: از تظاهرات دیشب تهران هیچ گزارشی كه حاكی از برخورد مردم با نظامیان باشد، نرسیده است.

زهره شریفی