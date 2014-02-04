  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

وصل برق رامسر پس از 82 ساعت

پس از گذشت 82 ساعت سرانجام برق رامسر وصل شد.

فارس: با وجود تلاش‌ها برای رفع مشکل مردم سرمازده شهرستان رامسر اما مردم این شهر همچنان با مشکل کمبود آب و نان مواجه هستند.

برق شهرستان رامسر نیز بعد از 82 ساعت وصل شد.

به دلیل کمبود مواد غذایی فعالیت برخی سودجویان در این شهر نیز بیشتر شده تا جایی که برخی منابع خبری در این شهر از قیمت‌گذاری بر روی یک قرص نان بربری تا چند برابری خبر می‌دهند.

قیمت آب‌معدنی در این شهر نیز به 4 هزار تومان در هر بطری رسید و چکمه نیز در این شهر با قیمت 30 هزار تومان به فروش رسید.

منابع خبری در این شهر از افزایش قیمت مواد خوارکی خبر می‌دهند.

مهم‌ترین اقدامات امدادی انجام شده در این شهر، پرواز یک بالگرد که حاوی مقداری نان برای مردم این شهر بود را می‌توان عنوان کرد.

این منبع خبری با اشاره به کنار واقع شدن شهرستان رامسر بیان داشت: امکانات و مواد غذایی که برای رامسر ارسال می‌شود باید ترتیبی اتخاذ شود تا به دست مردم این شهر برسد.

مردم منتظر حضور نیروهای امدادی که استاندار مازندران در جلسه ستاد بحران این شهر قول داد هستند.

به گزارش فارس، استاندار مازندارن شب گذشته در ستاد بحران این شهر قول داد که نیروهای امدادی قبل از ساعت هشت صبح در این شهر مستقر می‌شوند.

کد مطلب 2406720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها