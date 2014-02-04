ایرنا: دراین مراسم همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان کشوری و لشگری حضور داشتند.

محمد علی نجفی و مسعود سطانی فر رییسان پیشین و جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره این سازمان و برنامه های آینده آن سخن گفتند.

محمدعلی نجفی در سال 1330 درتهران متولد شد. وی از 1360 تا 1364 به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از 1367 تا 1376 وزیر آموزش و پرورش ایران بود.

نجفی در دولت اول حجت الاسلام سید محمد خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود. او در سال 1386 به عضویت سومین دوره شورای شهر تهران درآمد و در 29 مرداد 1392 به دنبال انتصاب به عنوان معاونت رئیس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این سمت استعفا کرد.

وی هفته گذشته در نامه ای به دکترحسن روحانی رییس جمهوری به دلیل کسالت ازمعاونت رییس جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استعفا کرد.

مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درسال 1338 در تهران متولد شد و دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است.

عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و قائم مقام سازمان تربیت بدنی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله سوابق وی است.