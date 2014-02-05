درخواست کمک انتقال خون تهران از مردم

ایسنا: محمد جباربیگی با بیان اینکه علاوه بر نیاز روتین مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های آن، اعمال جراحی در روزهای پایانی سال نیز رو به افزایش می‌گذارد و بیماران در اتاق عمل به خون احتیاج پیدا می‌کنند، افزود: شهروندان ما در ایثارگری زبانزد هستند و اهدای خون را به عنوان یک عمل انسان دوستانه سرلوحه اعمال خویش قرار داده‌اند.

وی افزود: اما سرمای بیش از حد هوا باعث شده است تعداد مراجعه کنندگان به پایگاه‌های انتقال خون کاهش یابد و مراکز درمانی با مشکلاتی روبرو شوند.

سرپرست روابط عمومی انتقال خون تهران با بیان اینکه این اداره کل از تمام مردم نوع دوست که همواره در امور خیر پیشگام بوده‌اند دعوت می‌کند تا به منظور حفظ ذخایر خونی، با همراه داشتن اصل کارت شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و یا گواهینامه) به یکی از مراکز اهدای خون استان تهران که نشانی آن در پایگاه اطلاع رسانی www.tbtc.ir ثبت شده است، مراجعه کنند.