رسایی:سبدکالا گداپروری است

فارس:وی افزود: اگر حامد کرزای هم می خواست در افغانستان چنین سبدی را توزیع کند، موفق‌تر از این عمل می کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بنابر این به نظر می‌رسد که وضعیت تأسف بار توزیع سبد کالا که تا به حال2 کشته نیز به دنبال داشته است و به سوژه‌ای برای رسانه های بیگانه و مقامات آمریکایی تبدیل شده به هیچ وجه حاصل بی‌تدبیری نیست بلکه محصول تدبیر یک جریان در درون دولت است.

« همان تدبیری که برای توقف چرخه هسته‌ای و برای القای این نکته که چاره ای جز پذیرفتن این توافقنامه پر از عیب و ایراد حقوقی نداریم، مردم را از خالی بودن خزانه ترساند در حالی که خزانه خالی نبود».

رسایی گفت: وضعیت أسف باری که از زندگی اقتصادی مردم نشان داده می شود، همان تدبیری است که می‌خواهد القا کند توان نظامی آمریکا آنقدر زیاد است که می تواند با یک بمب، سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد. همان است تدبیری که در کیفرخواست فرزندش یکی از جرایم این آقازاده، لابی با شبکه‌های جاسوسی و ارائه اطلاعات محرمانه کشور برای تأثیرگذاری بیشتر در تحریم‌ها ذکر شده است.

عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آیا اتفاقی است که در دهه فجر وضعیتی بوجود بیاورند که رسانه‌های بیگانه در لزوم پذیرش شروط ظالمانه غرب بگویند که وضع اقتصادی مردم ایران آنقدر بد است که برای یک سبد کالا اینطور صف می بندند!. آیا عادی است که بعد از این اقدامات داخلی، معاون وزیرخارجه امریکا می‌گوید درشبکه ها دیدید که ایران اخیرا بطور قابل توجهی غذا به مردم فقیر در جامعه داد که نشان دهنده اینست که کاهش هدفمند و محدود تحریم ها تأثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.

مدیر دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: ما با کابینه ای مواجه‌ایم که بسیاری از افراد موجود در آن، چهره هایی با سابقه امنیتی و همسو با یک جریان سیاسی خاص با عملکردی خاص در چهار سال گذشته هستند و به همین دلیل، وضع موجود را بی‌تدبیری نمی‌دانم بلکه آن را تدبیر جریانی برای پروژه قبح زدایی از دشمنی دشمن و قانع کردن مردم در نیاز آنها به غرب می دانم.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب این جریان را شناخته بود که در ١٤ خرداد امسال یعنی ١٠ روز قبل از انتخابات خطاب به کاندیداها فرمودند: "قول بدهند که به منافع بیگانگان به بهانه‌های گوناگون بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد یعنی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمان کم کنیم عملا منافع آنها را بر منافع ملت ترجیح می دهن و این اشتباه است."

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: جریانی در دولت در حال اجرای این پروژه است تا مردم بگویند وضع آنقدر خراب است که چاره ای جز کوتاه آمدن نداریم ولی تردید ندارم مردم بزودی نسبت به وضعیت تسلیم و انفعالی که برخی مدیران اجرایی در برابر دشمنان نشان می دهند، واکنش نشان خواهند داد چون مردم ایران ذلت نمی پذیرند.