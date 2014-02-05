آخرین خبرها از پرواز ایران-آمریکا

مجله مهر: برقراری پرواز ایران-آمریکا یکی از خواسته های ایرانیان مقیم آمریکا بود که در سفر رییس جمهور به آمریکا مطرح شده بود. البته اعلام شد که از سرگیری این پرواز یکی از تصمیمات و سیاست‌‌های دولت یازدهم و سازمان هواپیمایی کشوری است و به همین دلیل اکبر ترکان به عنوان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و سرپرست معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری، نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی نوشت و خواست تا آمادگی خود را برای برقراری‌ پرواز مستقیم ایران و آمریکا اعلام کنند.

فرهاد پرورش همان موقع گفت که ایران‌ایر با توجه به اینکه قبلاً هم پرواز مستقیم به نیویورک داشته ،در صورت صدور مجوز، آمادگی برقراری دوباره این پرواز‌ها با بوئینگ‌های 747 را دارد. علاوه بر آن آسمان و ماهان هم اعلام کردند توانایی برقراری پرواز در این مسیر را دارند اما با این حال تا کنون خبری درباره آغاز این پرواز منتشر نشده است.

اما پرورش در گفت و گویی با روزنامه هفت صبح و در آخرین اظهارنظر دراین باره گفته است:«در مورد پروازهای بین المللی سقف انجام پرواز وجود دارد و برحسب تقاضا پرواز را دایر می کنیم. مثلا الان در مسیر کوالالامپور، ایران ایر 6 مجوز دارد که در حال حاضر از 4 مجوز آن استفاده می شود و برای افزایش بیش از سقف، باید مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر شود. برای انجام هفته ای یک الی دو پرواز به آمریکا برنامه ریزی کرده ایم. البته پرواز ایران به آمریکا مقدمات زیادی لازم دارد که تفاهمات هوایی بین دو کشور و هماهنگی وزارت امور خارجه مقدمات آن است اما به هر حال توانایی آن وجود دارد.»

البته اوایل ماه بهمن، علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی گفت بود که شرایط این کار و موارد مورد نیاز آماده است و منتظر جواب و اجازه مقامات دولتی برای برقراری این پرواز برقرار هستند.

به گفته نوریان دو طرف مذاکراتی انجام داده اند اما مشکلات فنی در این زمینه وجود دارد که در صورت برطرف شدن آنها، می توانیم شاهد برقراری مجدد پرواز ایران-آمریکا باشیم.