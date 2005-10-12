"كميته روابط دولت و مجلس" تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام و المسلمين موسوي در اين جلسه ضمن اعلام خبر تشكيل "كميته روابط دولت و مجلس" اظهار داشت: شوراي هماهنگي دولت و مجلس به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت چهار تن از نمايندگان مجلس از جمله آقايان باهنر، توكلي و عبداللهي و نيز وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل جلسه داده و با دعوت از وزير بازرگاني به تعيين اولويت هاي مسائل اقتصادي كشور پرداخت.

معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور با اشاره به وظايف معاونين پارلماني نسبت به حضور فعال در جلسات علني مجلس و تعامل با نمايندگان، اطلاع رساني معاونين پارلماني در حوزه هاي مختلف به ويژه حوزه اقتصادي را براي نمايندگان مجلس مهم ارزيابي كرد.

وي همچنين به مصوبه اخير هيات دولت در خصوص مسافرت هاي خارجي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اشاره و بر ضابطه مندي حضور نمايندگان مجلس در اين مسافرتها با معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تاكيد كرد.

در اين جلسه، پيشنهادهاي معاونين پارلماني در خصوص نشست مشترك دولت و مجلس مطرح و سپس دستورالعمل روابط دولت و مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت.