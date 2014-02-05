مجله مهر: کایدن تا ۱۵ ماهگی زیر باران نرفته بود. وقتی این دختر کوچک برای اولین بار در جلوی خانهشان زیر باران رفته بود خوشحالیاش آنقدر خاص بود که حالا در سایتهای مختلف مردم به دنبال تصاویر او هستند. وقتی در محل سکونت این خانواده در کالیفرنیا که معمولاً آفتابی است بارش باران شروع شد پدر و مادر کایدن فهمیدند او از تعجب دارد شاخ در میآورد. به همین خاطر در خانه را باز کردند تا این دختر کوچک برای اولین بار زیر باران قرار بگیرد. خوردن قطرههای باران روی پوست کایدن آنقدر او را خوشحال کرد که هر کسی با دیدن عکسها او لذت باران را حس میکند. وقتی پدر و مادر این بچه از ترس سرماخوردگی او را به داخل خانه آوردند او آنقدر گریه کرد که مجبور شدند او را برای مدتی باز هم به بیرون خانه ببرند. فیلم باران دیدن این بچه (اینجا کلیک کنید) در عرض مدت کوتاهی یک میلیون بازدید کننده داشته است.
باریدن برف یا باران برای خیلیها شاید عادی به نظر برسد اما وقتی یک بچه برای اولین بار باران را میبیند آنقدر ذوق میکند که تصاویرش نظر همه را به خود جلب میکند.
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