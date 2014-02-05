ایسنا: محمدرضا غروی با بیان اینکه در 24 ساعت گذشته 570 میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف شده، گفت: از این میان 517 میلیون مترمکعب مربوط به مصرف خانگی و تجاری عمومی بوده است که این یعنی 90 درصد گاز در بخش خانگی عمومی صرف شده که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در همین تاریخ سهم مصرف خانگی 394 میلیون مترمکعب بود، افزود: مقایسه دو آمار بیانگر اضافه مصرف 123 میلیون مترمکعبی گاز است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در برخی نقاط انتهایی، شبکه‌های گازرسانی با افت فشار مواجه هستند، گفت: همین امر منجر به قطع گاز در برخی مناطق شد که پرسنل شرکت ملی گاز به سرعت وارد عمل شدند.

غروی با اشاره به وجود 20 میلیون واحد مسکونی مصرف‌کننده گاز طبیعی، تصریح کرد: اگر در این واحدها یک بخاری روشن باشد و در مصرف گاز صرفه‌جویی شود، شاهد کاهش 50 میلیون مترمکعبی در مصرف گاز خواهیم بود که این رقم می‌تواند مشکل گاز را مرتفع کند.

وی که در یک برنامه زنده تلویزیونی صحبت می‌کرد، از مشترکین گاز خواست در این روزها یک بخاری را در مسیر مصرف قرار داده و از روشن کردن شعله‌های دیگر پرهیز کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وضعیت استان مازندران، گفت: از مازندرانی‌ها درخواستمان این است که در مصرف گاز صرفه‌جویی کرده و با روشن کردن تنها یک بخاری، مطمئن باشند که گازشان قطع نخواهد شد.