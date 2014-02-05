خبرآنلاین: در بسیاری از نقاط ایران، برف همچنان می بارد. اما به گفته احد وظیفه امروز،‌ این شرایط تمام می شود.

او دراین باره گفت: امروز در مناطق غربی کشور،مرکز،جنوب غربی،دامنه های البرز و نیمه شرقی کشور بارشها به صورت برف و باران ادامه دارد؛ در استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان، غرب استان فارس و آستارا برف می بارد.

به گفته مدیرپیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بعدازظهر امروز به تدریج سامانه بارش از سمت غرب کشور خارج می شود و از میزان بارشها کاسته می شود: قسمت‌های جنوبی استان خوزستان، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان امروز بارانی خواهند بود امروز در برخی نقاط کشور همانند اصفهان، مرکزی، قم، تهران، یزد، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب استان خراسان جنوبی و آستارا نیز شاهد بارش پراکنده برف خواهیم بود، اما میزان بارش‌ها در این نقاط بسیار خفیف است .

او در مورد بارش برف در استانهای شمالی گفت: حداکثر تا بعد از ظهر امروز برف به طور پراکنده در استانهای شمالی می‌بارد، اما عمده بارش ها در استان گیلان است، به هرحال به طور کلی بارش‌ها در این نقاط از فردا پنجشنبه قطع می‌شود. اواخر روز پنج شنبه به تدریج سامانه برف و باران از کشور خارج می شود و از روز جمعه به بعد روند تدریجی افزایش دما اتفاق می افتد.

مدیرپیش بینی و هشدار هواشناسی گفت: در تهران هم تا اواخر امشب چهارشنبه بارش برف ادامه دارد و هوا سرد می شود اما فردا پنج شنبه تنها هوا سرد است.

او درباره سردترین نقاط کشور هم گفت: سردترین استان اردبیل است که امشب به منفی 19 درجه می رسد. گرمترین استان هم بوشهر با 18 درجه بالای صفر است. هوای تهران امروز 4 درجه زیر صفر است که شب به 8 درجه می رسد و در تهران فیروزکوه دمای بسیار پایینی دارد.