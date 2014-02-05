تکذیب کشته شدن دونفر در صف سبدکالا

ایلنا: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جسله هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه برخی مخالفان دولت توزیع سبد کالا را حربه‌ای برای وارد کردن انتقادات به دولت قرار داده‌اند، آیا شما اخبار ضد و نقیض در خصوص کشته شدن دو نفر در صف توزیع کالا را تایید می کنید، گفت: چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ کسی در صف سبد کالا کشته نشده است.

ربیعی با تاکید بر اینکه با وسواس این مسئله را دنبال کردم، اظهار داشت: همچنین آقای علوی وزیر اطلاعات نیز شخصا در این خصوص گزارش داد گویا یک نفر از افرادی که در خارج از صف بوده و سنش 86 سال بوده به رحمت خدا رفته است.

وزیر كار افزود: موضوع متصل کردن این مسله بر اثر فشار و ازدحام در صف سبد کالا مطرح نیست، البته اینکه هر ایرانی به رحمت خدا برود برای ما مایه تاسف است و ما وی را تکریم می‌کنیم، اما این موضوع ارتباطی با مسئله اعلام سبد کالا نداشته است.