پرونده قتل معاون وزیرصنعت در دادگاه 

ایرنا: در این پرونده یک زوج جوان متهم هستند و در کیفرخواست صادره از سوی دادسرای جنایی تهران، اتهام مرد قتل و حمل و نگهداری اسلحه و اتهام زن معاونت در قتل است.

بر اساس این گزارش، مرحوم رحمت آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ساعت 20 و 30 دقیقه شامگاه 19 آبان سال جاری در یک سوءقصد در میدان سبلان تهران به قتل رسید.

وقتی هویت مقتول شناسایی شد، چندین تیم از مأموران امنیتی و همچنین پلیس، راهی محل حادثه شدند.

با توجه به اینکه احتمال می رفت ماجرا یک ترور باشد، وزیر اطلاعات نیز در محل حادثه حضور یافت و از همان زمان تحقیقات برای کشف راز جنایت آغاز شد.

گرچه در ابتدا تصور می شد که معاون پارلمانی وزیر از سوی گروهک های تروریستی به قتل رسیده، اما در تحقیقات بعدی این فرضیه رد شد زیرا پیدا شدن دو پوکه در داخل ماشین، سالم بودن شیشه های ماشین، بالا بودن تمامی شیشه ها و همچنین پارک و خاموش بودن ماشین در کنار خیابان نشان می داد که عامل جنایت در حالیکه داخل ماشین نشسته و با مقتول در حال گفت وگو بوده، به وی شلیک کرده؛ این یعنی قاتل فردی آشنا با قربانی بوده و از قبل با او قرار داشته است.

این فرضیه وقتی قوت یافت که کاغذی که محل قرار در آن نوشته شده بود نیز داخل ماشین پیدا شد.

آدرس با دست خط معاون وزیر نوشته شده و همان محلی بود که جسد او در آنجا پیدا شده بود؛ بنابراین شکی باقی نماند که وی برای ملاقات با فردی به آن محل آمده و سپس توسط وی به قتل رسیده است.

از سوی دیگر مشخص شد عامل جنایت که سلاحی با کالیبر کوچک در اختیار داشته، با سوءاستفاده از صدای طبل ها، اقدام به شلیک کرده و به همین دلیل در لحظه جنایت کسی متوجه شلیک گلوله نشده است.

با این اطلاعات، تحقیقات گسترده برای شناسایی کسی که با معاون وزیر در میدان سبلان قرار داشته، آغاز شد و طولی نکشید که نخستین مظنون پرونده شناسایی شد.

قاتل معاون وزیر صنعت دستگیر شد

بعد از 48 از وقوع سوءقصد به معاون وزیر صنعت و قتل وی، سردار ساجدی نیا رئیس پلیس پایتخت از دستگیری قاتل خبر داد.

وی گفت: به دنبال حادثه قتل صفدر رحمت آبادی در شامگاه 19 آبان ماه، بلافاصله کارآگاهان زبده پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دست به کار شده و پس از 48 ساعت عملیات مستمر و سازماندهی شده و یک سلسله اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق شدند قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسکونی دستگیر کنند.

ساجدی نیا خاطر نشان کرد: ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، در حال حاضر قاتل و همکاران احتمالی وی جهت انجام تحقیقات بیشتر و کشف انگیزه قتل در اختیار پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار دارند.

زوج جنابتکار؛ عاملان قتل معاون وزیر صنعت

ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت که با دستور قاضی سپیدنامه بازپرس ویژه قتل تهران رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده بودند، در بررسی های تخصصی توانستند زوج جوانی را شناسایی کنند که آخرین بار با قربانی در تماس بودند و با وی اختلاف نیز داشتند.

در اقدامات اطلاعاتی مشخص شد که آنها همان کسانی بودند که در محل جنایت با مقتول قرار ملاقات داشتند؛ بنابراین شکی باقی نماند که این زوج از راز جنایت باخبرند و قاضی سپیدنامه دستور بازداشت هر دو آنها را صادر کرد.

وقتی محل زندگی آنها در شرق تهران شناسایی شد، گروهی از مأموران پلیس آگاهی پایتخت صبح چهارشنبه 22 آبان ماه این محل را محاصره و در یک عملیات ضربتی متهمان را در خانه شان دستگیر کردند.

سرنخ مهم دختر خانواده

مرد 42 ساله در بازجویی های اولیه با تناقض گویی سعی داشت خود را بی گناه نشان دهد و مدعی بود که روز حادثه با معاون وزیر قرار نداشته و در خانه بوده است.

اما او تصور نمی کرد که حرف های دخترش، رازش را فاش کند زیرا وقتی مأموران به تحقیق از دختر وی پرداختند، گفت که پدر و مادرش ساعت 18روز حادثه از خانه بیرون رفته و حدود ساعت 21 بازگشته اند.

این زمان، دقیقا همان زمان تقریبی جنایت بود زیرا بررسی ها نشان می داد معاون وزیر وقتی ساعت 16 و 30 دقیقه از محل کار به خانه برگشته بود، پس از استراحتی کوتاه، حدود ساعت 18 و 30 دقیقه سوار خودروی شخصی اش شده و از خانه خارج شده بود.

با این اطلاعات، بازجویی از مرد 42 ساله ادامه یافت و او راز جنایت را فاش کرد و گفت: مقتول از بستگانم بود و من با او اختلافات شدیدی داشتم؛ در واقع اختلافات ما به گذشته برمی گشت و به خاطر این کینه قدیمی، تصمیم گرفتم هر طور شده از او انتقام بگیرم.

وی افزود: مدت ها بود که نقشه قتل او را در ذهن داشتم و قبل از حادثه به غرب کشور سفر کردم و در آنجا یک اسلحه خریدم تا اینکه روز حادثه با او در میدان سبلان قرار گذاشتم.

او گفت: آن روز همسرم هم همراه من آمد و هر دو وقتی به محل حادثه رسیدیم، سوار ماشین مقتول شدیم؛ وقتی داخل ماشین نشستیم دوباره ماجرای گذشته را پیش کشیدم و شروع کردیم به صحبت کردن در خصوص اختلافات قدیمی مان اما یک دفعه بحث بالا گرفت و من اسلحه را از زیر کتم بیرون کشیدم و اقدام به شلیک کردم.

وی گفت: چون اطراف دسته های عزاداری بود، کسی صدای شلیک گلوله را نشنید و بعد از اینکه مقتول خون آلود پشت فرمان ماشین اش افتاد، بلافاصله من و همسرم پیاده شدیم و اسلحه را در اتوبانی در آن حوالی انداختیم.

بازپرس جنایی پایتخت بعد از شنیدن اعترافات این مرد، برای وی به اتهام مباشرت در قتل و برای همسرش به اتهام معاونت در جنایت قرار قانونی صادر کرد و هر دو برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفتند.

در نهایت پرونده قتل معاون وزیر صنعت پس از تکمیل تحقیقات و انجام انحصار وراثت برای مشخص شدن اولیای دم، به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و باید منتظر تعیین وقت محاکمه از سوی دادگاه بود.