دلجویی‌ از 2کارگردان‌ دلخور جشنواره

مجله مهر: جشنواره سی و دوم به روزهای پایانی نزدیک می شود اما هنوز برای قضاوت قطعی درباره کارنامه سینمای ایران کمی زود است چون هنوز فیلم‌های مهمی در فهرست اکران قرار نگرفته اند. هرچند با قطعیت می توان گفت آثار حاضر در جشنواره تا به امروز هیچ کدام آن چیزی نبودند که انتظارش را داشتیم!

گزارش روز: یک روز بدون اعتراض و گلایه

روز جمعه اکران فیلم های جشنواره به دلیل هم زمانی با برگزاری نمازجمعه با چند ساعت تأخیر و به تعبیر دقیق تر از سئانس دوم آغاز شد.

اولین فیلم "خانه ای کنار ابرها" بود که در بخش نگاه نو روی پرده رفت. فیلم یکی از چندین و چند فیلم معمولی جشنواره امسال بود که طبیعتاً هیچ بازتاب و واکنش جدی ای هم در سالن رسانه ها به همراه نداشت.

فیلم دوم اما منتظران زیادی داشت؛ فیلم تازه کارگردان "یه حبه قند" از همان آغاز هم یکی از آثار کنجکاوی برانگیز حاضر در بخش اصلی جشنواره بود اما به قاعده نانوشته جشنواره سی و دوم این بارهم انتظارات برآورده نشد. "امروز" فارغ از هر تحلیل و برداشتی قطعاً فیلمی ضعیف در کارنامه میرکریمی است و تناسبی با آثار قبلی این فیلمساز ندارد. این واقعیت سبب شد که میرکریمی هم نتواند روند ناامیدی از جشنواره امسال را منقطع کند. هرچند این ناامیدی این بار آنقدر عمیق نبود که به اعتراض و ترک سالن بیانجامد!

پس از فیلم میرکریمی برج میلاد مملو از جمعیت شد. فیلم تازه رضا عطاران با استقبالی کم سابقه در کاخ جشنواره رونمایی شد. اما قاعده جشنواره سی و دوم به قوت خود باقی بود و این بار هم قرار نبود با یک فیلم ایده آل حتی متناسب با استانداردهای سینمایی رضا عطاران مواجه شویم.

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"رد کارپت" به رغم شوخی هایی که چندین بار صدای قهقه و تشویق را در سالن میلاد بلند کرد، یک فیلم منسجم نبود و بعید است کسی که با جزئیات رویدادهای سال های اخیر سینمای ایران آشنایی نداشته باشد بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

آخرین فیلم دیروز اما یک فیلم گیشه ای استاندارد بود. "پنج ستاره" با بازی شهاب حسینی و کارگردانی مهشید افشارزاده یک حسن ختام برای روز هفتم اکران فیلمها در کاخ جشنواره بود. فیلمی که لااقل می توان به اکران عمومی موفق آن امید داشت.

گفته ها: بالا بودن انتظارات و انتقاد، نشانه احترام است

بحث کیفیت مواجه و واکنش مهمانان کاخ جشنواره که سینمای منصوب به منتقدان و اهالی رسانه است نسبت به فیلمهای ضعیف به نمایش درآمده، مربوط به جشنواره سی و دوم نیست و سابقه ای طولانی در دوره های مختلف جشنواره داشته است.

طبق سنتی نانوشته حاضران در سینمای رسانه ها برای نشان دادن اعتراض خود حین نمایش فیلم یا اقدام به کف زدن های ممتد می کنند و یا به صورت گروهی سالن نمایش فیلم را ترک می کنند. واکنشی که در هر دوصورتش اصلاً خوشایند عوامل فیلم که اتفاقا در سالن نیز حاضر هستند نیست.

این سنت نانوشته که البته مخالفان و موافقان سرسختی هم دارد در مواردی حاشیه ساز می شود. در جشنواره سی و دوم نیز بروز چنین واکنشهایی حین اکران دو فیلم "متروپل" و "50 قدم آخر" سبب دلخوری شدید عوامل دو فیلم شد تا جایی که فیلم اول نشست رسانه ای اش لغو شد و فیلم دوم هم نشستی سراسر گلایه و کنایه داشت.

دلخوری مسعود کیمیایی و کیومرث پوراحمد از این اتفاق تا آنجا رسید که دیروز و پیش از اکران فیلم "امروز" سیدرضا میرکریمی که برای خیرمقدم روی سن رفته بود در سخنانی قابل تإمل تإکید کند: "بالا بودن انتظارات از یک فیلمساز و بعد از برآورد نشدن انتظارات، انتقاد و اعتراض به آن در نفش خود نشانه قائل بودن شأن ویژه برای آن فیلمساز و طبیعتاً حرمت گذاری به آن است."

میرکریمی درباره فیلم خود نیز گفت: "امیدوارم از فیلم راضی باشید اما هرجا احساس کردید می خواهید سالن را ترک کنید و یا کف بزنید راحت باشید، من در سالن حاضرم!"

چهره روز: پرویز پرستویی

فیلم سینمایی "امروز" که روز گذشته نتوانست انتظارات را برآورده کند اما یک برگ برنده داشت که حیف است اگر نادیده بماند. البته بازی استاندارد بازیگران در سینمای میرکریمی اتفاقی تازه نیست اما فیلم "امروز" به طرز غیرقابل کتمانی متکی بر کیفیت بازی بازیگر نقش یونس است. نقشی که پرویز پرستویی در آن خوش درخشید.

پرستویی البته امسال فیلم "میهمان داریم" ساخته محمدمهدی عسگرپور را هم در جشنواره داشت. فیلمی که باز هم پرستویی در مقام نقش اصلی حضوری قابل توجه در آن داشت.

این بازیگر پیشکسوت سینما اما به رغم این حضور موثر در دو فیلم مهم جشنواره امسال، حضوری کم رنگ در سینماهای مردمی و حتی کاخ جشنواره داشت و از غایبان اصلی جشنواره سی و دوم محسوب می شود.

اتفاقی که بنابر برخی شنیده ها به دلیل هم زمان ایام برگزاری جشنواره فجر با فیلمبرداری یکی از کارهای جدید این بازیگر رخ داده است. پرستویی با این دو فیلم یکی از شانس های اصلی سیمرغ نقش اول مرد هم می تواند باشد.

حاشیه ها: دلجویی از فیلمسازان پیشکسوت

* از روز پنجم، فضای کاخ جشنواره کمی شلوغ تر از روزهای ابتدایی شده است. اتفاقی که مهم ترین دلیلش آغاز دو بخش جنبی در سالن شماره 3 و 4 برج میلاد است. اکران فیلم های بخش مستند و نوعی تجربه آن هم به صورت همزمان با اکران های سالن اصلی برج میلاد علاوه بر همپوشانی برنامه اکران ها تا حدودی نظم عبور و مرور در کاخ جشنواره را هم تحت الشعاع قرار داده است. به ویژه زمانی که میهمانان این بخش هوس حضور در سالن اصلی به سرشان می افتد!

* دیروز و پیش از اکران فیلم سینمایی "امروز" زمانی که سیدرضا میرکریمی به نمایندگی از عوامل فیلم برای خیرمقدم روی سن رفت، بحث به واکنش های اعتراضی حاضران در سالن اصلی برج میلاد به فیلم ها در روزهای قبل رسید. بحثی که کیوان کثیریان به نمایندگی از انجمن منتقدان در واکنش به آن از حاضران خواست تا برای دلجویی از کیومرث پوراحمد و مسعود کیمیایی که به واسطه اعتراض اهالی رسانه و منتقدان کمی دلخور شده بودند، به احترام اعتبار حرفه ای این دو آنها را تشویق کنند. حاضران نیز از این درخواست استقبال کردند و این دو کارگردان پیشکسوت را تشویق کردند.

* پس از اکران فیلم "امروز" نشست خبری این فیلم در فضایی پرحاشیه برگزار شد. حاشیه هایی که نمی توان نقش سعید قطبی زاده به عنوان مجری کارشناس این نشست را در آن کتمان کرد. قطبی زاده در آغاز گفت : "امیدوارم بعد از این فیلم کند نشست گرم و پر انرژی ای داشته باشیم" تا اینگونه با کنایه به استقبال عوامل فیلم برود.

قطبی زاده در اواسط نشست هم ناگهان خطاب به کارگردان "امروز" گفت: "آقای میرکریمی چرا اینقدر پایتان را زیر میز تکان می دهید!؟" این سوال که به نوعی اشاره به استرس میرکریمی داشت سبب شد تا موضع نامعتدل مجری نشست مشهودتر شود و به همین دلیل هومن بهمنش در مقام فیلمبردار فیلم صراحتا گفت: "فکر می کنم شما باید مجری برنامه باشید نه اینکه نظرات شخصی خود را در برگزاری نشست دخیل کنید."

* رضا عطاران که در ابتدا حاضر به حضور در برنامه خیرمقدم به مهمانان کاخ جشنواره برای تماشای "رد کارپت" نشده بود پس از حضور روی سن در اظهارنظری کوتاه و عجیب گفت: "سلام. زر زیادی نمی زنم، لطفا فیلم را ببنید!" این جمله با ترک بلافاصله سن از سوی عوامل همراه شد.