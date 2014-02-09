مجله مهر: 26 دی ماه سال 1357 که شاه با هواپیمای شاهین از کشور فرار کرد، ذهن کمتر کسی از انقلابیون به سمت قطع پروازهای مستقیم ایران-آمریکا می رفت؛ حتی وقتی یک تاجر ایرانی هواپیمای ایرباس فرانسوی را با پرداخت سه میلیون دلار دربست اجاره کرد و پرواز انقلاب دوازدهم بهمن سال 57 در فرودگاه انقلاب به زمین نشست، هنوز کسی از قطع پروازهای ایران و آمریکا سخن نگفته بود و تا تقریبا یک سال بعد هم این اتفاق رخ نداد.

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هواپیمای شاهین که شاه مخلوع را از ایران خارج کرد بعدها به عنوان هواپیمای تشریفاتی کشور استفاده می شد

هواپیمایی که شاه را از ایران به مقصد مصر خارج کرد یک بوئینگ آبی 707 بود که شاه مخلوع و همسرش از آن برای سفرهای داخلی و خارجی استفاده می کردند. این هواپیما با هدایت سرهنگ معزی از کشور خارج شد، معزی اسفندماه همان سال هواپیما را به کشور بازگرداند و سه سال بعد، در مردادماه سال 60 این بار بنی صدر را به همراه سرکرده منافقین با بوئینگ 707 از کشور خارج می کند.

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پرواز انقلاب هم که به زمین نشست کمتر کسی فکر می کرد پروازهای مستقیم ایران- آمریکا تا یکسال دیگر ادامه داشته باشد

هواپیمایی که در خط هوایی ایران- آمریکا استفاده می شد از نوع بوئینگ 727 بود. اولین خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در سال 1975 (1354) راه اندازی شد. این پرواز یک توقف در فرودگاه لندن داشت و سپس دوباره راهی نیویورک می شد. مدتی بعد بوئینگ های 747 به خط هوایی تهران – نیویورک اضافه شد. این پروازها تا یک سال بعد از انقلاب ادامه داشت تا آنکه ماجرای گروگان گیری و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا پیش آمد. سه روز بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا جلوی پرواز ایران را گرفت.

16 آبان سال 1358 یک فروند بوئینگ 747 از تهران به سمت فرودگاه جان اف کندی نیویورک پرواز کرد و در حالی که در آمریکا برای فرود آماده می شد دولت آمریکا اعلام کرد که هواپیمای ایرانی حق فرود در هیچ از یک فرودگاه های ایالات متحده را ندارد. این پرواز به سمت فرودگاه مونترال کانادا تغییر مسیر داد. خط پروازی تهران- لس آنجلس هم که قرار بود راه اندازی شود هیچ وقت راه نیفتاد.

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دولت آمریکا سه روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی اجازه فرود بوئینگ 747 ایرانی را در فرودگاه جان اف کندی نیویورک نداد