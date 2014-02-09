اعلام زمان واریز یارانه نقدی

به گزارش مهر، سی و ششمین مرحله یارانه نقدی (مربوط به بهمن ماه) به احتمال زیاد سه شنبه شب (22 بهمن) واریز و از بامداد چهارشنبه قابل برداشت می‌شود. با واریز این مرحله در روزهای آینده، یارانه دریافتی هر ایرانی تاکنون حدود یک میلیون و 750 هزار تومان و کل مبلغ پرداختی به تمام مشمولان بیش از 126 هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود.

احتمال شارژ کارت مشمولان جدید سبد کالا همزمان با واریز یارانه نقدی بهمن‌ماه وجود دارد. البته امکان برداشت نقدی این مبلغ نیست و معادل ارزش ریالی آن (حدود 80 هزار تومان)، فقط سبد کالا قابل دریافت است.

در مرحله اول، 9 میلیون و 700 هزار سرپرست خانوار مشمول دریافت سبد کالا شدند و در مرحله دوم، گفته می‌شود به این تعداد 5 میلیون سرپرست خانوار دیگر نیز افزوده خواهد شد.

از کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی ( با دریافتی بیش از 500 هزار تومان)، به عنوان بخش گسترده‌ای از مشمولان جدید دریافت سبد کالا یاد می‌شود.