افزایش نرخ کرایه اتوبوس،مترو و تاکسی در سال 93

ایسنا: ابوالفضل قناعتی با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورای شهر تهران، گفت: بر این اساس و پس از بررسی کمیسیون عمران و حمل و نقل، اعضای شورای شهر تهران با افزایش 15 درصدی نرخ انواع بلیت مترو در سال 93 موافقت کردند.

بر این اساس نرخ تمامی بلیت‌های مترو اعم از تک سفره، دو سفره و ... در سال 93 با افزایش 15 درصدی مواجه خواهد بود.

وی افزود: همچنین شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها را تا سقف 20 درصد مصوب کرد. بدین ترتیب نرخ کرایه اتوبوس‌های بلیتی و ریالی در سال 93 بین 18 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران به نرخ کرایه تاکسی‌ها اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها به طور متوسط حدود 25 درصد به تصویب رسید که این افزایش در خطوط مختلف، متفاوت خواهد بود.

قناعتی با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری تهران برای نرخ کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی در سال 93 حدود 5 تا 10 درصد بیش از مصوبه امروز شورای شهر بود، تصریح کرد: نرخ‌های تعیین شده طی نامه‌ای به فرمانداری تهران فرستاده می‌شود و فرمانداری در مهلت مقرر می‌تواند در صورت هر گونه اعتراض، مراتب را به شورای شهر تهران جهت بازنگری مجدد اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: نرخ‌های تصویب شده تا پیش از تائید فرمانداری تهران و یا اتمام مهلت اعتراض فرمانداری، قابلیت اعمال نخواهند داشت.