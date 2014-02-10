بنرهای جالب جشنواره فیلم فجر/عکس

یکی از بینندگان «مجله مهر» نوشته است: جشنواره فجر محل هنرنمايي نام‌آوران سينماي ايران است. تماشاگري كه برای تماشای فیلم به جشنواره می آید جدا از دریافت پیام فیلم می تواند دریافت کننده پیام های فرهنگی دیگر هم باشد.

خیلی وقت بود که جاي خالي نهاد ها و دستگاه هاي اجرايي فرهنگي در جشنواره فجر احساس مي شد. جایی که محل رفت و آمد اصحاب فرهنگ و هنر است و بهترین بستر برای انتقال پیام های فرهنگی و فرهنگ سازی. تا پیش از این، سالن هاي سينماها پر بود از استند هايی كه صرفا جهت تبليغ فيلم ها توسط فيلم سازان آماده و نصب می شد. اما وقتی برای دیدن فیلم ها به چند سینما مراجعه کردم، با استندها و بنرهایی مواجه شدم که متفاوت تر از بقیه بود. استندهایی که نام «شورای فرهنگ عمومی» در آن به چشم می خورد.

شورایی که به نظر می رسد با توجه به ماموریت کاری خود اقدام به طراحی این پیام‌ها برای مخاطبان سینماها کرده است.

«پرده سينما صحنه تجلي فرهنگ عمومي». این، شعاری است که روی استندهای متعدد در سینماهای جشنواره فیلم فجر به چشم می خورد. اين نگاه شوراي فرهنگ عمومي باعث مي شود تماشگران در هنگام تماشاي فيلم ها بيش از پيش فاكتور هاي فرهنگي فيلم ها را مورد توجه قرار دهند و همچنان فيلم سازان را دعوت مي كند به رعايت بيشتر اين نكات در ساخت فيلم ها.

روی استندهای دیگر این شورا هم کلامی از مقام معظم رهبری درباره اعتلای سینمای کشور به چشم می خورد.

نصب اين استند ها در تمام سينماهاي اكران كننده فيلم هاي جشواره فجر در سراسر كشور توسط اين نهاد سياست گذار فرهنگي، می تواند اتفاق مبارکی باشد. اتفاقی که نزدیکی بیشتر دستگاه های فرهنگی و سیاست‌گذاران فرهنگی را نشان می دهد.