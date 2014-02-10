تسنیم: نحوه نامنویسی مشمولان در کاروانهای حج سال 93 را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون 40 درصد ظرفیت ثبتنام در حج 93 تکمیل شده است.
وی یادآور شد: نامنویسی از زائران استانهای تهران، قم، البرز و قزوین از 18 بهمن و نامنویسی از زائران استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان، مازندران، هرمزگان، همدان و گلستان از 19 بهمن آغاز شده است.
وی با بیان اینکه نامنویسی زائران استانها و شهرهای آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، یزد و کاشان در کاروانها از امروز 20 بهمن آغاز شده است، گفت: مهلت نامنویسی در کاروانهای حج 93 تا دو هفته دیگر یعنی 4 اسفند ادامه دارد.
پیش از این نیز ناصر خدرنژاد، معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز نامنویسی مشمولان در کاروانهای حج سال 93 از 18 بهمن، از اعزام 64 هزار زائر در حج تمتع 93 در قالب 455 کاروان به سرزمین وحی خبر داده بود.
وی با بیان اینکه امسال کاروانهای حج نسبت به سالهای گذشته سه ماه زودتر تکمیل میشود، گفت: در حدود 455 کاروان برای حج تمتع سال 93 در نظر گرفته شده است که امیدواریم در صورت فراهم شدن شرایط لازم، این تعداد تا 490 کاروان افزایش یابد.
براساس این گزارش، کلیه دارندگان قبوض ودیعهگذاری علیالحساب حج تمتع 10 میلیون ریالی که تا 20 دی 1384 در یکی از شعب بانک ملی ودیعهگذاری کردهاند، میتوانند مستقیما برای نامنویسی به کاروانها مراجعه یا از طریق نشانی اینترنتی http://haj93.haj.ir اقدام کنند.
آن دسته از متقاضیانی که اسناد ثبتنامی سالهای 1360 و 1363 با مبالغ 180 هزار، 200 هزار، 250 هزار و 270 هزار ریالی را دارا هستند باید قبلاً با مراجعه به دفتر حج و زیارت استان مربوطه برای تبدیل سند خود به قبض ودیعهگذاری 10 میلیون ریالی و استفاده از تسهیلات مربوطه اقدام و پس از دریافت قبض جدید از شعبه بانک معرفی شده از سوی حج و زیارت استان برای ثبتنام اقدام کنند.
دارندگان اسناد 8 میلیون ریالی مربوط به سال1377 و منتهی به 31 فروردین 78 باید قبل از ثبتنام به یکی از شعب بانکملی مراجعه و با استفاده از تسهیلات و یارانه مربوطه 3 میلیون ریالی نسبت به تبدیل قبض ودیعهگذاری خود به قبض 10 میلیون ریالی اقدام کنند.
دارندگان اسناد 8 میلیون ریالی از تاریخ اول اردیبهشت 78 تا 29 اسفند 78 باید قبل از ثبتنام به یکی از شعب بانکملی مراجعه و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبدیل سند خود به ودیعهگذاری 10 میلیون ریالی اقدام کنند.
کلیه افراد واجد شرایط تشرفی که در سالهای گذشته در کاروان پذیرش شده ولی مشرف نشدهاند (بستانکاران سازمان) باید ابتدا به دفتر حج و زیارت استان مراجعه تا وفق دستورالعملهای سازمان نسبت به پایدار کردن قبض خود از طریق مراجعه به شعب بانک ملی وفق ضوابط مربوطه اقدام و سپس به مدیر کاروان برای ثبتنام مراجعه کنند.
مدیرکل برنامهریزی پذیرش و اعزام سامان حج و زیارت با اعلام آخرین مهلت نامنویسی در کاروانهای حج ۹۳، نحوه نامنویسی مشمولان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون ۴۰ درصد ظرفیت ثبتنام در موسم حج سال آینده تکمیل شده است.
تسنیم: نحوه نامنویسی مشمولان در کاروانهای حج سال 93 را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون 40 درصد ظرفیت ثبتنام در حج 93 تکمیل شده است.
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