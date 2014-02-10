اختصاص سبد کالا در مرحله دوم به تمامی بازنشستگان

ایسنا: ایراندخت عطاریان در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه در مورد چگونگی نحوه اختصاص سبد کالا به بازنشستگان وزارتخانه مربوطه تصمیم می‌گیرد، تاکید کرد: تمامی بازنشستگانمان شامل دریافت سبد کالا می‌شوند.

وی همچنین در پاسخ به میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال آینده نیز اظهار کرد: افزایش حقوق بازنشستگان کشوری تابع مصوبه هیات وزیران است و پس از این مصوبه میزان افزایش حقوق‌ها اعلام می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در مورد میزان افزایش بودجه این صندوق در سال آینده نسبت به سال جاری گفت: منتظر مشخص شدن ردیف‌های مختلف بودجه سازمان هستیم و به محض اینکه بودجه صندوق بازنشستگی کشوری و ردیف‌های مختلف مشخص شود، این میزان افزایش را اعلام می‌کنیم.