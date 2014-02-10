مجله مهر: خانه آیت الله طالقانی در شهرستان طالقان، روستای گیلرد قرار گرفته و اردیبهشت 1377 هم در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. اما بی توجهی ها باعث شده نفس این خانه به شماره بیفتد. خانه ای خشت و گلی و 150 ساله که متعلق به "میرمصطفی" جد آیت الله طالقانی و محل زندگی علمایی چون " ثقه الاسلام سید مصطفی"، "آیت الله العظمی سید ابوالحسن" و "آیت الله مجاهد سیدمحمود" بوده است.

دیشب استاندار البرز از این خانه بازدید کرد و مهدی طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی به او هم گوشزد کرد که به علت بی‌توجهی مسئولان این خانه رو به تخریب است. به گفته مهدی طالقانی این خانه نیاز بازسازی و نگهداری مناسب دارد و او از استاندار البرز هم خواسته تا توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشد.

او مدتی پیش هم در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با انتقاد از سازمان میراث فرهنگی گفته بود: «اگر مسئولان سازمان میراث فرهنگی کار مهم‌تری دارند مسئولیت نگهداری خانه را دوباره به خانواده طالقانی برگردانند تا به درستی از خانه پدری که وقایع تاریخی مهمی در آن خانه رخ داده است نگهداری کنند.»

محل نگهداری وسایل شخصی آیت الله طالقانی

به گفته مهدی طالقانی در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مسئولیت نگهداری از خانه به اداره میراث فرهنگی داده شده و قرار شد حریم خانه حفظ و حمام قدیمی خانه به کتابخانه تبدیل شود اما مدتی بعد سازمان میراث از پرداخت حقوق سرایدار خودداری کرد و تنها دو ماه فرمانداری حقوق را پرداخت کرد و بقیه حقوق را خانواده طالقانی پرداخت کرده اند.

در حال حاضر دیوار خانه نم گرفته و وقتی خانواده آیت الله طالقانی این مسئله را به میراث فرهنگی استان البرز اطلاع داده اند، آنها جواب می‌دهند هنوز خراب نشده است!

خانه ای برای تعلیم مردم روستا

معماری سنتی خانه آیت الله طالقانی مربوط به دوره قاجاریه است و علاوه بر وسایل ایشان که در این خانه نگهداری می شود، 20 سال تعلیم و تربیت مردم فقیر روستای گیلرد و روستای مجاور در این خانه، بر اهمیت آن افزوده است.

در ساختمان میانی که از بخش های اصلی عمارت است، چهار اتاق قرار داشته؛ سه اتاق غربی برای افراد خانه و یک اتاق در قسمت شرقی که محل زندگی حضرت آیت الله طالقانی و پدرشان بوده است. اتاقی با دیوارهای قطور و گِلی و چشم اندازی زیبا.

یکی از اتاق های خانه آیت الله طالقانی

آذرماه امسال جلسه ای توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز با حضور خانواده آیت الله طالقانی در طالقان و در خانه ایشان برگزار و تفاهمنامه ای برای تغییر کاربری بنا امضا شد. احد شریفی مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی البرز همان زمان گفت که برای مرمت و بازسازی ابن بنای تاریخی – فرهنگی اقداماتی مانند انجام سنگ فرش تمام روستا، تهیه نقشه و پلان و نما و برش برای خانه مرحوم آیت الله طالقانی، مرمت بافت های فرسوده، دیوارها و بناهای قدیمی و تاریخی و مرمت منزل آیت الله طالقانی در سال 86 و 87، لکه گیری و مرمت قسمت های تخریب شده خانه در سال 88 و همچنین ایجاد کانال دفع رطوبت در جلوی خانه که مشرف به کوچه است، انجام شده اما نارضایتی فرزند آیت الله طالقانی و روند تخریب بنا نشان می دهد این فعالیت ها کافی و تاثیرگذار نبوده است و هر روز این خانه بیشتر به سوی تخریب و نابودی قدم برمی دارد.

نمای بیرونی خانه