تعیین نرخ سود 6 ماهه اوراق مشارکت

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تصمیم این بانک برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد خبر داد و گفت: در همین ارتباط از شنبه هفته آینده اوراق مشارکت منتشر شده بانک مرکزی در سه بانک تجارت، ملت و صادرات به مدت 6 روز کاری با این نرخ به خریداران عرضه خواهد شد.