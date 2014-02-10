ایسنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که (دوشنبه، 21 بهمن) در مراسم معارفهی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حاضر بود، درباره بودجهی تصویب شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی مجلس گفت: از این بودجه راضی نیستم، اما در عین حال فکر میکنم چارهای جز این نبوده است. زیرا با توجه به تنگناهایی که دولت دارد، سقف بودجهای که دولت در نظر گرفته و به مجلس داده در خوشبینانهترین حالت است. بنابراین همه دستگاههای دولتی خود را باید با این بودجه تطبیق بدهند، مگر اینکه گشایش غیر متقربهای حاصل شود که در آن صورت ممکن است احیانا این بودجه افزایش یابد.
جنتی همچنین عنوان کرد: همین الان مجلس خودش به بودجهای که دولت به مجلس داده بخشی را اضافه کرده است. من نمیدانم که آیا درآمد به این صورت در سال آینده حاصل میشود یا خیر. امیدواریم که دولت بتواند با گشایشهایی که حاصل خواهد شد درآمد بیشتری کسب کند و به فرهنگ هم بخش بیشتری را اختصاص بدهد.
نظر شما